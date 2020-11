"Lükkan otsustavalt tagasi süüdistused, et siin on tegemist Lääne-Euroopa riikide ideoloogia pealesurumisega. Küsimus ei ole ideoloogias, vaid Euroopa Liidu kodanike õigustes. Küsimus on identiteedis, mitte ideoloogias," ütles algatusi pressikonverentsil tutvustanud Euroopa Komisjoni väärtuste ja läbipaistvuse valdkonna asepresident, Tšehhi poliitik Vera Jourova.

Tema sõnul sobib lesbide, geide, biseksuaalide, trans- ja intersooliste ning queer-inimeste (LGBTIQ) tõrjumine kokku autoritaarse mõtlemisega, mitte aga Euroopa Liitu.

"Igaüks peaks saama olla see, kes ta on, ilma tagakiusamise kartuseta. Just see on Euroopa olemus ja see, mille eest me seisame. See strateegia tugevdab meie ühiseid jõupingutusi, et tagada kõigi võrdne kohtlemine," lisas Jourova

LGBTIQ-inimeste võrdõiguslikkuse strateegia aastateks 2020–2025 koosneb neljast osast: võitlus diskrimineerimise vastu, ohutuse tagamine, kaasava ühiskonna ülesehitamine ning võitlus LGBTIQ-inimeste võrdõiguslikkuse tagamiseks kogu maailmas, vahendas komisjoni pressiteenistus.

Diskrimineerimise-vastase võitluse raames koostab komisjon 2022. aastaks ülevaate võrdse tööalase kohtlemise direktiivi kohaldamise kohta. Selle järel esitab komisjon õigusakti ettepaneku võrdõiguslikkust edendavate asutuste rolli tugevdamise kohta.

Kuna LGBTIQ-inimesed kannatavad ebaproportsionaalselt sageli vaenukuritegude, vaenu õhutamise ja vägivalla all, siis kavatseb komisjon teha 2021. aastal ettepaneku laiendada EL-i kuritegude loetelu nii, et see hõlmaks vaenukuritegusid ja vaenu õhutamist, sealhulgas ka siis, kui see on suunatud LGBTIQ-inimeste vastu.

Kuna liikmesriikide õigusaktide erinevuste tõttu ei pruugita niinimetatud vikerkaareperede peresidemeid alati tunnustada, kui nad EL-i sisepiire ületavad, siis esitab komisjon seadusandliku algatuse vanemluse vastastikuse tunnustamise kohta ja uurib võimalikke meetmeid, kuidas toetada samasooliste isikute partnerluse vastastikust tunnustamist liikmesriikide vahel.

Euroopa Komisjon lubab ka toetada LGBTIQ-inimeste võrdõiguslikkuse meetmeid EL-ist väljaspool naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahendi (NDICI), ühinemiseelse abi rahastamisvahendi (IPA) ning varjupaiga- ja rändefondi raames.

Euroopa Komisjon viitab oma algatuses, et ehkki LGBTIQ-inimeste võrdõiguslikkus on Euroopa Liidus viimastel aastatel suurenenud, jätkub nende diskrimineerimine - 43 protsenti neist tunneb end diskrimineerituna.

Neljapäeval esitletud kava peab tagama, et LGBTIQ-inimeste muresid võetakse EL-i poliitikakujundamises piisavalt arvesse, nii et nad on kogu oma mitmekesisuses väljaspool ohtu ning neil on võrdsed võimalused olla edukas ja ühiskonnaelus täiel määral osaleda, märkis komisjon oma pressiteates.

Algatuse kuulutas Euroopa Komisjoni president von der Leyen välja juba oma 2020. aasta kõnes olukorrast Euroopa Liidus ning see lähtub tema lubadusest luua võrdõiguslikkuse liit.

Komisjon kutsub liikmesriike üles töötama välja oma tegevuskavad LGBTIQ-inimeste võrdõiguslikkuse suurendamiseks.

Euroopa Komisjon jälgib korrapäraselt strateegias kirjeldatud meetmete rakendamist ja esitab 2023. aastal vahekokkuvõtte.