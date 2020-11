Härma möönis, et ühekordsed maskid on kulukad, ent leidis, et kõik ei pea omale koju ühekordseid kirurgilisi maske varuma.

"Piisab korduvkasutatavast riidest maskist, neid müüakse eri hinnaklassis ja neid saab pesta-triikida," ütles Härma, lisades, et kirurgilised maskid on näidustatud eeskät haigussümptomitega inimestele.

Kirurgilisi maske saab näiteks perearsti juures või haiglas, kus neid haigestunud inimestele antakse.

Sotsiaalminister Tanel Kiik soovitas samuti eelistada korduvkasutatavaid maske, et säästa rahakotti suurest lisakulust.

"Et mitte panna suurt koormust madalapalgalistele, on võimalik piirduda näo katmisega muul viisil," ütles Kiik.

Samuti soovitas ta tööandjatel suunata jõulupidudeks eraldatud eelarve hoopis töötajatele maskide soetamiseks.

Kiik tõdes, et kevadega võrreldes on olukord siiski maskidega parem - need on odavamad, neid on saada ja nende otsalõppemine pole ohus.