Helme: ainult maskid ei aita meil viirust kontrolli alla saada

Rahandusminister Martin Helme (EKRE) leiab, et on enesepettus arvata, et maskid üksinda on see viis, mis aitab meil koroonaviiruse kontrolli alla saada või viirust päriselt välja juurida.

"Minu meelest meil sellele maskiteemale keskendutakse liiga palju," teatas rahandusminister Martin Helme valitsuse pressikonverentsil. "Ma ei vaidle siin praegu vastu või ei sea kahtluse alla seda, et mask aitab. Ma kuidagi ei tahaks kellelegi jätta muljet, et seda soovitust ei maksaks järgida. Aga on enesepettus arvata, et maskid üksinda on see viis, mis aitab meil viiruse kontrolli alla saada või viirust päriselt välja juurida, see kindlasti nii ei ole."

Helme tõi aga esile, et riikides nagu Belgia ja Luksemburg, kus on kehtestatud väga range maskikohustus, on nakatumisnäit endiselt üks suuremaid ja inimesed ka surevad neis riikides koroonaviirusesse palju.

Samas tõdes ta, et suhtumine maskidesse on teadlaskonnas ühtlustumas, ehkki vaidlused nende tõhususe üle jätkuvad nii Eestis kui ka maailmas.

"Aga kõige olulisem vaidlus meil on ikkagi selles, et kas me tahame, et Eesti oleks selline riik, kus politsei põhiressurss läheb selle peale, et kimbutada kodanikke maski teemal? Ja vastus on, et ei taha," teatas ta.

Helme sõnul tuleks tegelikult keskenduda rahvakogunemistele ja suhtuda neisse sama rangusega, aga seda ei tehta.

"Siin on palju väiksem soov seda teemat torkida, sest siin on kohe otsene majanduslik mõju mitmetele sektoritele, alates kaubandusest, lõpetades meelelahutusega. Et vältida neid vaidlusi, siis me tegeleme millegi muuga," tõdes Helme.