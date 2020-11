Seaduse vastuvõtmise poolt hääletas 83 riigikogu liiget, teatas riigikogu pressiteenistus.

Politsei- ja piirivalveameti struktuuriüksusena tegutsev rahapesu andmebüroo viiakse üle rahandusministeeriumi valitsemisala valitsusasutuseks järgmise aasta 1. jaanuarist.

Muudatused puudutavad rahapesu andmebüroo kui valitsusasutuse staatust ja eeskätt rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks vajaliku informatsiooni kättesaadavust ning teistele asutustele info jagamisel õiguskindluse tagamist.

Lisaks sellele täpsustab seadus enne 2021. aasta 1. jaanuarit sõlmitavate lepingute ja haldusaktide allkirjastamise õigust.

Seaduse eesmärk on tagada rahapesu andmebüroo kui valitsusasutuse infovahetus ja koostöö teiste asutustega Eestis ja välismaal võimalikult sarnastel alustel, nagu see on seni toimunud, mil rahapesu andmebüroo on olnud politsei- ja piirivalveameti struktuuriüksus.