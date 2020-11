Lufthansa nõuab reisijatelt kiirtesti tegemist

Saksa lennfirma loodab kiirtestimise toel kasvatada reisijate arvu. Kiirtest annab vastuse 15 minutiga. Reisijad kiidavad sellist lahendust, sest hea on lennata, kui on teada, et sa ise ning ka kaasreisijad ei kanna viirust.

Samasugust testimisviisi on hakatud kasutama lennukimeeskondade rutiinse ettevalmistuse osana. Kiirteste ei peeta siiski nii usaldusväärseks, kui ninaneelust võetud proove.

Müncheni lennujaamas tegutseb testikeskus, kus reisijad võivad lasta end testida raha eest. Kiirtest on tasuta.