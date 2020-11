Iisraelis korraldati uus meeleavaldus Netanyahu vastu

Iisraelis osales laupäeval mitutuhat inimest meeleavaldusel peaminister Benjamin Netanyahu residentsi ees. Meeleavaldajad on kogunenud umbes viis kuud, protestides Netanyahu vastu, keda ei peeta valitsusjuhi ametisse sobivaks, kuni tema üle mõistetakse kohut korruptsioonisüüdistuste tõttu.

Samuti avaldatakse meelt Netanyahu sammude vastu koroonaepideemia ajal. Epideemia on Iisraeli majandusele mõjunud laastavalt ja paljud meeleavaldajad on tudengid ja noored iisraellased, kes on kaotanud oma töökohad.

Protestijatel olid kaasas Iisraeli riigilipud või roosad lipud, mille protestiliikumised on oma sümboliteks valinud. Külma ilma tõttu oli meeleavaldusele tulnud kohale vähem inimesi kui eelmistel nädalatel.

Väiksemad meeleavaldused toimusid ka Tel Avivis Netanyahu suvekodu lähistel ja mujal.

Netanyahu on nimetanud protestijad anarhistideks ja vasakpoolseteks.

Iisrael hakkas rakendama meetmeid koroonaviiruse vastu kevadel, sulgedes piirid ja kehtestades keelud, mis tundusid efektiivsed viiruse kontrolli alla saamisel. Majanduse taasavamine on kulgenud aga konarlikult ja nakkusjuhtumite arv on taas kasvanud, mille tõttu kehtestati uued sulgemismeetmed septembris.

Iisrael avab oma majandussektoreid järk-järgult, üritades kriisist väljuda. Netanyahu teatas, et valitsus on jõudnud kokkuleppele kaheksa miljoni Pfizeri vaktsiini doosi ostmiseks järgmisel aastal, kui vaktsiin saab regulaatorite heakskiidu.