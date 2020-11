Aasia ja Vaikse ookeani 15 riiki lõid maailma suurima vabakaubandusala

Regionaalne kõikehõlmav majanduspartnerlus (Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP) hõlmab kümmet Kagu-Aasia riiki ning lisaks Hiinat, Jaapanit, Lõuna-Koread, Austraaliat ja Uus-Meremaad ning on analüütikute sõnul sisemajanduse kogutoongult (SKT) suurim kaubanduslepe maailmas.

Hiina algatusel loodud RCEP koondab kõik kümme Kagu-Aasia riikide assotsiatsiooni (ASEAN) liikmesmaad.

Leppe idee käidi välja juba 2012. aastal, kuid allkirjastamiseni jõuti sel nädalavahetusel ASEAN-i tippkohtumisel ja selle abil loodetakse koroonapandeemia tõttu kannatada saanud majandused taas jalule aidata.

Kaubandusleppega ühinenud riigid hõlmavad ligikaudu poolt maailma rahvastikust ja kolmandikku SKP-st, ehkki selle kaalu on mõnevõrra vähendanud India kõrvalejäämine.

"Mul on hea meel, et pärast kaheksat aastat keerulisi diskussioone jõudsime me täna RCEP-läbirääkimistega ametlikult lõpule," ütles Vietnami peaminister Nguyen Xuan Phuc enne virtuaalset allkirjastamistseremooniat.

Kokkulepe näeb ette tollimaksude alandamise ja teenustesektori avamise RCEP-riikide vahel, mille hulka ei kuulu USA-d. Sestap nähakse selles Pekingi alternatiivi nüüdseks toimimast lakanud Vaikse ookeani kaubandusleppele (TPP), mille eesotsas oli Washington. President Barack Obama algatatud TPP sõlmimine jäi pooleli, kui president Donald Trump otsustas sellest loobuda.

RCEP seob Hiina laiemad piirkondlikud geopoliitiised ambitsioonid kindlamalt uue Siiditee ehk nn "Vöö ja tee" alatusega, ütles Singapuri ärikooli kaubandusekspert Alexander Capri, viidates Pekingi investeerimisprojektile, millega püütakse laiendada Hiina taristut ja mõju maailmas.

Paljud majanduspartnerlusega liitunud riigid on sattunud koroonaviiruse leviku tõttu tõsisesse kriisi ja loodavad, et RCEP aitab neil leevendada pandeemia mõju majandusele.