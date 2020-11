Hiina majandus näitab koroonast taastumise märke

Hiina ööstustoodang kasvas oktoobris aastases võrdluses 6,9 protsenti. Reutersi analüütikud olid ennustanud selleks näitajaks 6,5 protsenti.

Nüüd, kus koroonaviirus on Hiinas suuremalt jaolt kontrolli alla saadud, avavad kohalikud tarbijad julgemalt rahakoti. Nii kasvas oktoobris automüük 12,5 protsenti.

Head uudised Hiinast, aga ka lootus koroonavaktsiinile lükkas esmaspäeval tõusule ka Euroopa aktsiaturud.

Mõned Euroopa analüütikud näevad aga Hiina edus potentsiaalset ohtu lääneriikide majandusele. "Hiina töötab selle nimel, et saada maailma esinumbriks ja seda mitte ainult sõjaliselt, vaid ka kaubanduslepete kaudu. See peaks olema äratuseks läänemaailmale ning eeskätt USA-le, et millegi sarnasega vastata. Seda selleks, et Lääne väärtusruumil oleks tulevikku. Kui lubame Aasial ette rebida, siis Ameerika Ühendriigid jäävad teisele kohale. Kes seda soovib? Ma loodan, et mitte härra Biden," ütles Baader Banki finantsturgude analüüsi osakonna juht Robert Halver.