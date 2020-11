Läti maksab erakorralises olukorras seisakuaja toetust töötajaile ja annab käibetoetust nende valdkondade ettevõtteile, mille töö on kriisiajal häiritud. Samas plaanib valitsus kehtestada veel uusi piiranguid, sest koroonaviirusega nakatumine on kasvanud ka erakorralise olukorra esimesel nädalal.

"Seisakuaja toetust saab taotleda 70 protsendi ulatuses viimase kolme kuu keskmisest brutopalgast ehk 330-1000 eurot kuus. Seda abi võiks rahandusministeeriumi rehkenduste põhjal saada 134 000 inimest. See on üks kolmest valitsuse heakskiidu saanud olulisemast toetusmeetmest," ütles Läti rahandusminister Janis Reirs.

"Koroonakriisis kannatada saanud töötajaile maksame seisakuaja toetust. Ettevõtjad saavad aga kasutada töökohtade subsideerimist ja täiendavat käibetoetust," lisas ta.

Käibetoetust 30 protsendi ulatuses on õigus taotleda neil firmadel, kelle igapäevane rahavoog on langenud vähemalt 20 protsendi ulatuses. Neid ettevõtteid võiks praeguse seisuga olla rohkem kui 110 000.

"See on väga tähtis, sest ettevõtteil, kes ei tööta, on sellegipoolest vaja tasuda palju arveid - kommunaalmakseid, kinnisvaramaksu ja muud. Need summad võivad olla päris suured ja tähtis on neid firmasid, kes varem töötasid hästi, alles hoida," ütles Läti majandusminister Janis Vitenbergs.

Kõiki töötajaid ja firmasid ilmselt kriisi lõpuni alles hoida ei õnnestu, kuid kevadega võrreldes tähendavad koondamised ühel pool ka uusi arenguid mujal.

Erakorraline olukord mõjub Lätis küll rängalt toitlustusettevõtteile, hotellidele ja meelelahutuse pakkujaile, kuid samas peaks need piirangud omakorda tegema majandusele ka head - vähendama viiruse levikut ja võimaldama töös hoida suuri tootmisettevõtteid.