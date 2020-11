Soome valitsus kavatseb reisipiiranguid pikendada

Soome valitsusse kuuluva Keskusta erakonna liikmed Lapimaal nõuavad sotsiaaldemokraadist ministri Krista Kiuru lahkumist ministrikohalt. Nende hinnangul on rahvastiku- ja sotsiaalteenuste-minister Kiuru reisipiirangutega üle pingutanud, seetõttu kaotavad Lapi turismiettevõtjad sadu miljoneid eurosid ja Lapimaal jääb tööta hinnanguliselt 8000 inimest.

Näiteks Briti suur reisifirma TUI on tühistanud kõik novembri-ja detsembri reisid Soome, kuna reeglid muutuvad pidevalt ja Soome on kehtestanud karmid piirangud. Keskusta juhtivad liikmed partei Lapi piirkonna üleskutset ei toeta, aga möönavad, et Lapimaa ettevõtjate olukord on hull.

Soome välisministeerium nendib aga, et isegi kui piiranguid leevendataks, ei tooks see kaasa turismi elavnemist, sest enamik riike on reisipiirangud kehtestanud. Eesti on nende kümne riigi seas, kust Sooome enim turiste saabub, aga ka Eestis on ju antud soovitus praegu mitte reisida.

Schengeni reeglite järgi tohib piirid sulgeda kuueks kuuks ja see tähtaeg on Soomes täis saanud. Soome valitsus arutab järgmisi samme neljapäeval. Euroopa-asjade minister Tytti Tuppurainen avaldas Soome ringhäälingule Yle veendumust, et reisi-piirangute pikendamist õnnestub põhjendada. "Mina isiklikult ei pea tõenäoliseks, et Euroopa Liit sunniks liikmesriiki keset seda pandeemiat kehtestama sellist piirikorraldust, mida riik ise õigeks ei pea. Usun, et kui Soome oma otsust hästi põhjendab, leiame mõistmist," ütles minister.

Ka Eestis jälgitakse Soome otsuseid ärevusega. Mitte ainult seetõttu, et tahaks Soome sõita, vaid ka selle pärast, et Soomest saabuvad turistid on Eesti majandusele olulised.

Lähiajal pole piirangute tühistamist ilmselt loota, aga isegi kui piirangud mõne kuu pärast leevenevad või kaovad, ei pruugi inimestel enam reisimiseks raha olla. Soomes tuleb iga päev teateid sadade inimeste koondamisest. Aalto ülikooli majandusteadlaste hinnangul mõjutab koroona-kriis majandust veel väga kaua, sest muuhulgas on pandeemia ajal vähenenud tootlikkus.

Aalto-ülikooli majandusteaduse emeriitptofessor Matti Pohjola rõhutab ajalehes Helsingin Sanomat, et praegustes optimistlikes prognoosides sisemajanduse kogutoodangu kasvust peetakse silmas lähiaastat, pandeemia mõju on aga palju pikaajalisem ja jälgida tuleks seda, millal SKT kasvab suuremaks kui enne kriisi ja missugune on majanduskasvu tempo pärast esimest taastumis-etappi.

Majandusteaduse professor Otto Toivanen lisab veel ohumärke. Esiteks on kolmekordistunud nende ettevõtete arv, mis on tegevuse lõpetanud ega maksa enam oma töötajatele palka. Teiseks on uute ettevõtete asutamine vähenenud võrredes 2019. aastaga kolmandiku võrra. Teadlaste hinnangul ei aita praegu isegi poliitikute püüded ettevõtteid rahaga toetada, sest kuni ebakindlus püsib, ei tehta investeeringuid ega teki uusi töökohti. Pika tegevusetuse tagajärjel roostetavad aga nii tootmisvahendid kui töötajate oskused. Soome majandusteadlased soovitavad igal juhul panustada teadus-arendustegevusse, investeerida haridusse ning lihtsustada haritud tööjõu sisserännet, et kriisi lühiajalised negatiivsed mõjud ei muutuks pikaajalisteks.