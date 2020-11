ERR-i uudisteportaal kirjutas esmaspäeval, et koroonahaigete lähikontaktsetele tuleb teade eneseisolatsiooni jäämise vajalikkusest sageli nädalase hilinemisega, sest terviseamet ei tule ülepea kerkinud viiruselainega enam toime. Kinnitatud positiivse proovi andnud nakatunud ootavad vahel kuni nädala, enne kui keegi nendega lähikontaktsete kaardistamiseks ühendust võtab.

Vaiknemets ütles "Ringvaates", et inimeste kriitika selles osas on õigustatud. "Selle kriitika najal me suudame ennast parandada ikkagi. Terve Euroopa valmistus teiseks laineks, ka meie varusime isikukaitsevahendeid, suurendasime terviseameti võimekust jne, aga ikkagi tabas veidi ootamatult selline tõus kogu maailmas, kaasa arvatud ka meil, Eestis," rääkis ta.

Terviseametis on tööl praegu pidevalt tööl 40 koroonadetektiivi, kes nakatunutele ja lähikontaktsetele helistab ja juhiseid annab. Samas on appi võetud ka lühisõnumite saatmine ja kõnerobot.

"Sellised raskused sunnivadki meid mõtlema innovaatiliselt, kuidas me tuleme toime viiruseleviku allasurumisega. Koroonadetektiivide töö on fundamentaalne, läbi selle suudame aru saada, kuidas viirus levib, kui palju levib ja kus levib," ütles Vaiknemets.

Vaiknemets tõdes, et viiruse leviku tõusunurk on praegu üsna terav. "Tuleb arvestada, et me tegeleme maratoniga, mitte sprindiga. Meil on veel kõva neli-viis kuud minna. /.../ Me peame ütlema, et me tõenäoliselt seiame neli-viis kuud silmitsi koroonaga, sest vaktsiinid on tulekul, aga nad ei tule sel aastal, vaid tõenäoliselt järgmise aasta esimeses kvartalis, mil meil on üks tööriist tööriistakastis siis juures. Aga koroona on sesoonne viirus ja käitub nagu enamus hingamisteede nakkused ehk talvel on ta tõusuteel ja kevadel hakkab langema," selgitas Vaiknemets.