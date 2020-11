Facebooki ja Twitterit on USA valimiskampaania ajal rünnatud nii vasakult kui paremalt. Ettevõtteid on ühelt poolt survestatud maha võtma väidetavalt kahjulikku desinformatsiooni, teisalt aga sarjatud parempoolsete või demokraatide suhtes kriitilise info ja vaadete mahasurumise eest.

Kuulamise eesmärk oli "arutada uudisartiklite tsensuuri ja summutamist" ja "2020. aasta valimiste käsitlemist" neil platvormidel.

Vabariiklasest senaator Lindsey Graham nõudis uusi regulatsioone, et tagada sotsiaalmeediahiidude vastutus sisu eemaldamist ja filtreerimist puudutavate otsuste eest.

Graham nimetas vajalikuks muuta seadust, mis annab internetiteenustele immuniteedi teiste postitatud sisu suhtes, öeldes, et sotsiaalmeedial on võimu samapalju kui valitsustel ja kaugelt rohkem kui tavalistel meediaväljaannetel.

Section 230 all tuntud seaduse reformimist pidas vajalikuks ka demokraat Richard Blumenthal, kes pani aga pahaks ebapiisavaid samme president Donald Trumpi postituste vastu.

Immuniteedi eelduseks on, et sotsiaalmeediaettevõtteid saab käsitleda neutraalsete, pigem tehnilist teenust pakkuvate platvormidena. Sellest on need aga sisu valides, eemaldades ja märkustega varustades väga kaugele läinud.

Zuckerberg ütles, et ettevõte eemaldas oma platvormilt valeväiteid hääletamise kohta ja märgistas hoiatusega enam kui 150 miljonit materjali. Samuti karmistas firma meetmeid, et Facebooki ei saaks kasutada valimisjärgsete rahutuste organiseerimiseks.

Twitteri juht märkis, et sõnumite filtreerimine sotsiaalmeedias ei ole vastupidiselt vabariiklaste väidetele olnud eelarvamuslik.

"Sisu filtreerimisel langetatakse kõik otsused poliitilisi vaateid, parteilist kuuluvust või poliitilist ideoloogiat arvestamata," lausus Dorsey.

Zuckerberg ja Dorsey vastasid senati õiguskomitee küsimustele video teel.

Tegemist oli juba teise sotsiaalmeediale pühendatud kuulamisega USA valimiste perioodil.