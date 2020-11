Ungari ja Poola võivad taastepaketist ka kõrvale jääda

Kui Ungari ja Poola jätkavad eelarve ja koroonaviiruse taastepaketi blokeerimist, siis võib Euroopa Liit nad paketist välja jätta. Üheks võimalikuks variandiks, mida arutas Hollandi parlament, on lahutada taastepakett eelarvest ja liikuda sellega edasi ilma Ungari ja Poolata.

Prantsusmaa Euroopa minister Clement Beaune ütles, et praegu otsitakse praktilisi lahendusi, kuidas ummikseisust vabaneda, kuid valmistutakse edasi minema ka ilma Ungari ja Poolata

"See oleks tõesti viimane lahendus," ütles Beaune.

David Sassoli, kes on Euroopa Parlamendi president, "ütles et seadus ja eelarve on omavahel seotud ja enam selles osas muudatusi ei tehta".

"Uus "seadus" tähendab seda, et otsuseid langetab iseseisev kohus, mitte enam poliitiline enamus üheski institutsioonis," ütles Janez Jansa, kes on Sloveenia peaminister, teatas euobserver.

Jansa lisas, "et ükski Euroopa Liidu institutsioon ei tohiks sekkuda liikmesriikide siseasjadesse".

Kuigi Jansa on avalikult toetanud Ungarit ja Poolat, siis Sloveenia ei blokeerinud uue Euroopa Liidu eelarve vastuvõtmist ja koroonaviiruse taastepaketti.

Ungari peaminister Viktor Orban ütles, "et uut seadust hakatakse kasutama väljapressimiseks nende riikide suhtes, kes ei nõustu Euroopa Liidu immigratsioonipoliitikaga".

Euroopa Liidu diplomaadid on väitnud, et nad jäävad äraootavale seisukohale ja tahavad näha, mida Ungari ja Poola päriselt tahavad.

"Me peame küsima neilt, mida nad tahavad," ütles üks anonüümseks jäänud allikas.