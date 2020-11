ERR Brüsselis: analüütiku hinnangul Poola ja Ungari leebuvad lähiajal

Euroopa Liidu nõukogus pole endiselt suudetud leida lahendust tülile, mis sai alguse eelmisel nädalal Poola ja Ungari vetoga taasterahastule. Samas paistab seis sel nädalal lootusrikkam kui eelmisel, mil selline otsus vastakaid emotsioone esile kutsus, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Mõnes liikmesriigis, näiteks Hollandis hakati juba arutama, kas ei võiks taasterahastut teha ilma Ungari ja Poolata ning seeläbi panna nad oma jäärapäisuse eest maksma. Kuid praegu näib see pigem läbirääkimistaktika, et kahe Visegradi riigijuhi retoorikale vastulöök anda.

Euroopa Liidu nõukogu eesistuja Saksamaa juhtpoliitikud on seni olnud väga diplomaatilised ja lahendust otsivad.

Saksamaa välisminister Heiko Maas ütles teisipäeval, et läbirääkimiste viimane faas ongi keeruline.

"Aga me leiame lahenduse ja ma olen täiesti kindel, et me suudame otsused nii pikaajalise eelarve kui ka taasterahastu suhtes ära teha mõne päeva jooksul ning raha makstakse välja. On riike, mis on kriisis väga tugevalt pihta saanud ja vajavad raha kohe praegu," selgitas Maas.

Seda, et Poola ja Ungari leebuvad lähiajal, usub ka mõttekoja Carnegie analüütik Stefan Lehne.

"Kõik soovivad vältida olukorda, kus pikaajaline eelarve ei rakendu 1. jaanuaril 2021. Ka taasterahastu viivitus muutuks suureks probleemiks. Minu arvates pole nii Euroopa Liidul kui ka Budapestil ja Varssavil huvi seda lahingut pikendada," ütles ta.

Lehne sõnul tuleb Ungarile ja Poolale jätta võimalus väärikalt taganeda.

"Võimalik, et tuleb mingisugune deklaratsioon, mis annab Budapestile ja Varssavile kindlustunnet andva tõlgenduse. Sisuliselt andes neile võimaluse

n-ö puu otsast alla tulla," arutles analüütik.

Poola peaminister Mateusz Morawiecki ja Ungari peaminister Viktor Orban kohtuvad neljapäeval Budapestis.