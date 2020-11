Poola ja Ungari seisukohtade jäigemaks muutumine, mis on toimunud hoolimata Euroopa Liidu praeguse eesistujariigi Saksamaa kantsleri Angela Merkeli püüetest konflikti lahendada, tähendab, et EL-i liidreid ootab 10.-11. detsembri ülemkogul suur vastasseis, kirjutab väljaanne Politico.

"Me leppisime kokku kooskõlastada oma positsioone selles küsimuses. Ei Poola ega Ungari ei aktsepteeri ühtki ettepanekut, mis ei ole vastuvõetav teisele," öeldakse Ungari peaministri Viktor Orbani ja tema Poola kolleegi Mateusz Morawiecki Budapestis peetud kohtumise järel tehtud avalduses. Kahe riigi peaministrid teatasid, et nõustuvad 1,8 triljoni eurose finantspaketi kinnitamisega üksnes siis, kui sellega seotud klauslit, mis lubaks peatada EL-i toetuste väljamaksmise õigusriigi reeglitega vastuollu minevale riigile, oluliselt muudetakse.

