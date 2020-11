Valitsus eraldab reservist haigekassale kaheksa miljonit eurot selleks, et tagada koroonaviiruse tingimustes tervishoiuteenuste osutamine ja ümberkorraldamine.

Peaminister Jüri Ratas selgitas, et täiendavalt kaheksa miljoni euro eraldamine on abiks tervishoiuteenuste kättesaadavuse hoidmisel.

"Nakatunute arvu järsk kasv on toonud kaasa vajaduse õdede, kiirabi, perearstide ja eriarstide töö ümberkorraldamiseks. Suuname tervishoidu lisaraha, et vajalik arstiabi oleks Eesti inimestele tagatud," ütles sotsiaalminister Tanel Kiik.

"Lisaraha võimaldab tasustada tervishoiutöötajate lisatöötunde ning raviasutuste töö ümberkorraldamist. Samuti võimaldab see katta lisakulu olukorras, kus on vajalik leida asendustöötajad raviasutustesse, kus tervishoiutöötajad on haigestunud," lisas minister.

Haigekassale eraldatavast 8 miljonist eurost on 6,9 miljonit eurot mõeldud eriarstiabi ja kiirabi, 0,9 miljonit perearstiabi ja 0,2 miljonit eurot õendusabi lisakulude katmiseks.

Lisaks otsustas valitsus eelmisel nädalal eraldada terviseametile 4,8 miljonit eurot koroonaviiruse testimiseks, millest 2,5 miljonit eurot PCR testide prognoositust suurema kulu katmiseks ning 2,3 miljonit eurot antigeeni testide soetamiseks. Testimise eesmärk on võimalikult varakult avastada koroonaviirusesse nakatunud ja isoleerida nakkuskolded, et tõkestada viiruse levikut.