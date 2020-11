Kurdid ootavad terviseametilt ja Synlabilt tähelepanelikkust nendega suhtlemisel

Terviseamet ja Synlab on mõnel juhul kurtidele helistades jätnud tähelepanuta perearstide poolt lisatud märkme, et tegemist on kurdi inimesega, see on aga kurtidele tekitanud telefoni otsas raskeid ja stressirohkeid olukordi, ütles kurtide liidu esimees Tiit Papp.

Papp ütles ERR-ile, et perearstid on koroonatestile suunamisel märkinud inimese andmetesse kommentaari, et tegemist on kurdiga ning temaga tuleks suhelda kas sõnumi või e-kirjaga. Papp toob välja, et kurtide liidu poole on pöördunud inimesi, kelle puhul pole seda märget arvestatud.

Esimees sõnas, et jääb mulje, nagu suhtuks terviseamet ja Synlab oma töösse lohakalt.

"Reeglina need kurdid ei taha oma vanemaid, pereliikmeid kasutada, nad on eelkõige pereliikmed, mitte tõlgid. Taolistesse olukordadesse sattudes on need kurdid sunnitud paluma oma vanemate, õdede-vendade või halvemal juhul oma suurte laste abi. Nad peavad mitu korda helistama ehk n-ö telefoni küljes rippuma kuni saavad vastuse. See ei ole normaalne olukord," selgitas Papp.

Tuleks arendada kaugtõlketeenust

Papp toob välja, et sotsiaalkindlustusamet on loonud kurtide jaoks viipekeele tõlgiga Skype'i kaugtõlketeenuse. Samas on see ühesuunaline ehk kuuljad või asutused ei saa läbi kaugtõlketeenuse kurdile helistada. Papp lisas, et teenus on kättesaadav ainult kindlatel kellaaegadel ning pühapäeval seda kasutada ei saa.

Papp ütles, et liit on nii sotsiaalministeeriumile kui ka sotsiaalkindlustusametile teinud ettepaneku kahesuunalise tarkvara kasutuselevõtuks.

"Ainuke erinevus on see, et kurt klient peab selle tarkvara kasutajaks registreeruma, siis käib suunamine automaatselt läbi kaugtõlkekeskuse, kus kahe inimese suhtluse vahendajaks on viipekeeletõlk. Sellise tarkvara loomine on väga kallis ja mahukas, kuid Euroopas mitmetes riikides, loomulikult mitte kõigis riigis, on selline tarkvara kasutusel," sõnas Papp.

Ta lisas, et ametil on juba ühe Euroopa riigiga käimas läbirääkimised sellise tarkvara kasutamiseks, kuid pole teada, millises järgus need on.

Suure töökoormusega on kaasnenud tähelepanematus

"Mina arvan, et praegu ei ole kas terviseametil või Synlabil probleemi sellistele kurtidele saata teavitusi SMS-i teel, kui nad teeksid oma tööd korralikult ja tutvuksid hoolega iga kliendi suunamiskirja sisuga või digilooga, enne kui hakkavad neid pommitama. Suunamiskirjas on olemas lahter muu informatsiooni jaoks," sõnas Papp.

Ta ütles, et perearstid teevad juba ennetavalt igale kurdi suunamiskirjale märke, et inimene ei kuule ja vajab suhtlemiseks kas viipekeeletõlki, pastaka ja paberiga suhtlemist või muud sobivat vormi suhtluseks.

Sotsiaalministeeriumi e-teenuste arengu ja innovatsiooni asekantsler Kalle Killar ütles ERR-ile, et riigi pakutavate teenuste puhul tuleks kõigile tagada võrdne ligipääs ning selle kvaliteedi osas ei saa järeleandmisi teha.

"Loomulikult kriisiolukorras oleme koroonaviiruse jaoks tehtud teenused kiirkorras üles ehitanud," sõnas Killar ja lisas, et nii terviseamet kui Synlab töötavad väga suure koormuse all.

Ta selgitas, et praegu on esmane eesmärk vähendada viiruse levikut ning paraku on selle käigus ilmenenud ka vead suhtlemisel.

Süsteemi parandatakse ja ühtlustatakse

"Me proovime seda teenust ühtlustada ja leida kiires olukorras võimalus, et kuulmis- või muu puudega inimesed ei jääks hätta," ütles Killar.

Ta selgitas, et näiteks kõnerobotid saadavad enne helistamist inimestele sõnumi, kus küsitakse, kas inimene saab kõnele vastata või mitte.

Ka nn koroonadetektiividel on võimalik saata inimesele sõnum, kuid Killar selgitas, et töökoormus on regiooniti erinev ja praegu töötatakse selle nimel, et seda ühtlustada.

Killari hinnangul tuleb ka kaugtõlkteteenuse arendamisse panustada.

"See teenus on piiratud mahuga. Me peame sellega arvestama, milline on viiruse levik. Ei saa lootma jääda e-kirjadele ja sõnumitele, sest ka seda teenust tuleb kasutada," lisas ta.