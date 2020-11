Von der Leyen ütles pärast EL-i liidrite mitteametlikku videotippkohtumist, et Euroopa ravimiamet võib anda "tingimusliku turuloa detsembri teises pooles, kui kõik kulgeb nüüd ühegi probleemita".

Peaminister Jüri Ratas tunnustas Euroopa Komisjoni tööd selle nimel, et tagada liikmesriikidele võimalikult lai vaktsiinikandidaatide portfell.

"Kvaliteetsete ja ohutute vaktsiinide väljatöötamisega ja turule toomisega tegeletakse võimalikult kiiresti. Eesti teeb kõik, et olla valmis vaktsiini kasutusele võtma kohe, kui see valmib ja Euroopa ravimiametilt heakskiidu saab," sõnas Ratas pärast kohtumist pressiesindaja vahendusel.

Eesti soovib esialgu tagada vaktsineerimise võimaluse vähemalt poolele Eesti elanikkonnast, võimaldades vaktsineerimist esmajärjekorras riskirühmadele. "Edaspidi peaks vaktsiin olema Eestis tasuta kättesaadav kõigile," lausus peaminister.

Vaktsiinide soetamiseks on Euroopa Komisjon sõlminud praeguseks viie ravimitootjaga eellepingu ning peab läbirääkimisi veel kahega. Eesti on ühinenud ravimifirmade AstraZeneca, Johnson&Johnson ja Pfizer/BioNTech vaktsiinikandidaadi eellepinguga. Komisjoni eesmärk on, et eelostulepingutega oleksid kaetud erinevatel tehnoloogiatel arendatavad vaktsiinid ja mitmed vaktsiinitootjad.

Riigipead ja valitsusjuhid arutasid ka antigeeni testide kasutamise võimalusi.

Ratase sõnul on testimismeetodite puhul väga tähtis, et need oleksid usaldusväärsed. "Antigeeni kiirtestide toimivus on väga erinev, seega tuleks liikmesriikidel kokku leppida ühistes standardites ja kriteeriumites nende testide valikul ja kasutamisel. Eesti on alustanud antigeeni kiirtestide toimivuse kontrollimist ning oleme valmis oma tulemusi jagama ka teiste riikidega," sõnas ta.

Veel pidasid liikmesriikide juhid tähtsaks infovahetuse jätkumist ka edaspidi, et vähendada võimalust uue laine tekkeks.

"Selleks, et olukorra leevenemise järel saaksid eurooplased edaspidi turvaliselt reisida, tuleks uurida ka võimalusi testitulemuste vastastikuseks tunnustamiseks," sõnas Ratas ning lisas, et kui reisimine nõuab negatiivset testitulemust, on vaja välja töötada rahvusvaheline ja turvaline digitaalne lahendus, mille abil saaks vahetada andmeid reisijate testimise kohta. Samuti pidas peaminister vajalikuks arutada seda, kuidas testitulemusi saaks digitaalselt kontrollida, ning väljendas Eesti valmisolekut koostööks digilahenduste kasutuselevõtul.

Pfizeri vaktsiin enne aasta lõppu tarnesse

Ravimifirma BioNTech kaasasutaja ja tegevjuht Ugur Sahin ütles varem neljapäeval, et koostöös Pfizeriga arendatud COVID-19 vaktsiini saab võib-olla käiku lasta veel enne aasta lõppu.

"Me teem tööd täiskiirusel," ütles ta usutluses uudisteagentuurile AFP. Ta kinnitas, et firmad esitavad USA-s erakorralise kasutusloa taotluse reedel, samas kui Euroopa regulaatoritele saadetakse järgmisel nädalal täiendavaid andmeid.

"On võimalus, et me saame heakskiidu USA-s või Euroopas või mõlemas regioonis juba sel aastal," ütles Sahin. "Võib-olla hakkame me vaktsiini tarnima juba detsembris."