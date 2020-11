"Ma ei näe ühtegi olukorda, mis nõuaks totaalset riiklikku sulgemist. Ma arvan, et see oleks vastupidise mõjuga," ütles Biden.

California kehtestab COVID-19 leviku tõkestamiseks öise liikumiskeelu

California osariik kehtestab peaaegu kogu oma territooriumil öise liikumiskeelu, et ohjeldada koroonanakkuste arvu kiiret kasvu.

California kuberner Gavin Newsom ütles neljapäeval, et öine liikumiskeeld kella 22 õhtul kella viieni hommikul jõustub laupäeval ning kehtib 21. detsembrini.

"Viirus levib kiirusel, mida me pole näinud alates selle pandeemia algusest ning järgmised päevad ja nädalad on kriitilised kasvu peatamiseks. Me lööme häirekella," ütles ta avalduses.

"On eluliselt tähtis, et me tegutseme nakkuste vähendamiseks ja hospitaliseerimiste aeglustamiseks enne, kui surmade arv tõuseb järsult," lisas kuberner. "Me tegime seda varem ja peame tegema seda uuesti."

Öine liikumiskeeld kehtib 94 protsendile osariigi elanikest, seal hulgas Los Angeleses ja San Diegos. Üheks erandiks on San Francisco, kus olukord ei ole nii halb kui mujal.

COVID-19 juhtude arv kasvas novembri esimesel nädalal umbes 50 protsenti, suurendades kartusi, et haiglad täituvad uute koroonapatsientidega.

USA-s ligineb kinnitust leidnud koroonanakkuste arv 12 miljonile, COVID-19 tagajärjel on surnud üle 251 000 inimese.

USA piir Kanada ja Mehhikoga jääb suletuks vähemalt 21. detsembrini

USA piir oma naabrite Kanada ja Mehhikoga jääb koroonapandeemia tõttu suletuks vähemalt 21. detsembrini, teatas neljapäeval Ühendriikide sisejulgeolekuminister Chad Wolf.

"Selleks, et jätkata COVID-i leviku takistamist, pikendavad USA, Mehhiko ja Kanada piiranguid mitteolulisele reisimisele 21. detsembrini," säutsus Wolf Twitteris.

"Me teeme tihedalt tööd Mehhiko ja Kanadaga, et hoida vajalik kaubavahetus ja reisimine avatuna, samal ajal kaitstes meie kodanikke viiruse eest," lisas ta.

Otsust kinnitas ka Kanada avaliku turvalisuse minister Bill Blair, öeldes, et "meie otsused põhinevad parimal kättesaadaval rahvatervise nõuandel, et hoida kanadalased turvalisena".

USA ja Kanada vaheline maailma pikim maapiir suleti märtsis. Meedet on sestpeale iga kuu pikendatud. Lubatud on ainult kaubavedu ja hädavajalik reisimine.

Mehhikos on haigus nõudnud ligi 100 000 elu ja Kanadas üle 11 000.