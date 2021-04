California kuberneri tagasikutsumiseks saadi kokku piisav arv allkirju

California riigisekretäri Shirley Weberi sõnul on Newsomi tagasikutsumise kampaania kogunud 1,6 miljonit allkirja. Vaja oli 1 495 709 allkirja.

"See käivitab nüüd tagasikutsumise protsessi järgmise etapi. 30-tööpäevase perioodi, mille jooksul võivad allkirja andnud inimesed esitada taotluse, et nende allkirjad tagasikutsumise avalduselt eemaldataks," ütles Weber esmaspäeval.

"Kuberneri tagasikutsumisvalimised toimuvad, kui piisavat arvu allkirju ära ei võeta," lisas Weber.

Tagasikutsumisvalimised on protseduur, mille käigus saavad valijad teatud USA piirkondades valitud ametniku otsese hääletamise teel ametist vabastada. Tagasikutsumisvalimised toimuvad enne valitud ametniku ametiaja lõppemist.

Püüdlused demokraadist kuberneri tagasikutsumiseks algasid juba eelmise aasta juunis.

Mitmed vabariiklased teatasid, et soovivad kandideerida California kuberneriks. Tõsielustaar ja endine olümpiavõitja Caitlyn Jenner teatas esmaspäeval, et soovib kandideerida kuberneriks.

Newsomi toetajate hinnangul on kuberneri tagasikutsumine vabariiklaste algatatud kampaania.

"Me teadsime alati, et vabariiklaste tagasikutsumise kampaania on naeruväärne tsirkus," ütles kuberneri pressiesindaja Dan Newman.

"Pärast 30-päevast allkirjade tagasivõtmise perioodi määrab osariigi ametnik Eleni Kounalakis kuupäeva, millal tagasikutsumisvalimised toimuvad. Eeldatavasti suunduvad californialased valimisjaoskonda suve lõpus või sügise alguses," teatas The Sun.