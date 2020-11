WHO esimeest Tedros Adhanom Ghebreyesust süüdistatakse Etioopias asuva Tigray regiooni mässuliste abistamises. Samast provintsist pärit Tedrost puudutavad süüdistused on osa Etioopia kodusõjast, kus mõlemad pooled proovivad üksteist näidata võimalikult halvas valguses.

"Tedros Adhanom Ghebreye on teinud kõik võimaliku, et mässulisi abistada, ta on aidanud neil relvi hankida ja palunud naaberriike, et nad sõja hukka mõistaksid. Selle käigus on ta ära kasutanud oma positsiooni WHO esimehena," ütles Etioopia armee ülemjuhataja kindral Birhanu Jula, vahendab The Times.

Tedros on öelnud, et tegemist on võimuvõitlusest tekkinud laimuga.

"Ainukene, mille poolt ma olen, on rahu," eitab Tedros süüdistusi.

Inimõiguste grupid on doktor Tedrost enne süüdistanud, et ta töötas autoritaarses režiimis, mis surus vägivaldselt maha meeleavaldusi ja vangistas poliitilisi vastaseid. Tedros töötas 11 aastat Rahvavabastusrinde juhitud Etioopia valitsuses.

Tedrost on varem süüdistanud ka USA president Donald Trump, väites et ta pole piisavalt hukka mõistnud Hiina tegevust koroonaviiruse ohjeldamisel.

Etioopia kodusõda sai alguse septembris, kui Tigray provintsi liidrid korraldasid iseseisvalt valimised ja otsustasid enam mitte tunnustada Etioopia peaministrit Abiy Ahmedi. Etioopia peaminister sai 2019. aastal Nobeli rahupreemia.

Olukord Etioopias eskaleerus kaks nädalat tagasi, kui peaminister Abiy Ahmed saatis sõjaväe üksused Tigrary provintsi.

Uus kodusõda on põhjustanud Etioopias humanitaarskriisi, kus praeguseks juba 30 000 inimest, peamiselt naised ja lapsed, on põgenenud naaberriiki Sudaani.