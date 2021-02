Jared Kushner on Nobeli rahupreemia kandidaat

Valge Maja endine vanemnõunik Jared Kushner ja tema asetäitja Avi Berkowitz on Lähis-Idas rahu edendamise eest nimetatud Nobeli rahupreemia kandidaatideks.

Kushner ja Berkowitz olid Iisraeli ja Araabia Ühendemiraatide, Bahreini, Sudaani, Maroko vaheliste läbirääkimiste võtmetegelased, teatas The Guardian.

Kushneri ja Berkowitzi osalusel sõlmitud Aabrahami kokkulepped kuulutati välja eelmise aasta augusti keskpaigas. Tegemist oli Lähis-Ida viimase 25 aasta ühe kõige olulisema diplomaatilise läbimurdega.

Kushneri ja Berkowitzi kandidatuuri Nobeli rahupreemiale esitas USA advokaat Alan Dershowitz. Tal oli selleks õigus, kuna on Harvardi ülikooli õigusteaduskonna emeriitprofessor. Dershowitz kaitses Trumpi eelmisel aastal toimunud esimeses süüdistamisprotsessis.

Nobeli rahupreemia kandidaate saavad esitada tuhanded inimesed, need võivad olla näiteks parlamendiliikmed või endised rahupreemia võitjad.

"Mul on au olla nomineeritud Nobeli preemiale," teatas Kushner.

Tänavu on rahupreemia kandidaadid veel Venemaa opositsioonijuht Aleksei Navalnõi, Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) ja kliimaaktivist Greta Thunberg. Kõiki neid toetasid Norra seadusandjad, kellel on võitjate valimise kogemus.

2021. aasta Nobeli rahupreemia laureaat selgub oktoobris.