Reformierakond vahetas oma pikaajalist reklaamipartnerit

Reformierakonna peasekretär Erik Keldo sõnul ei olnud muudatuse taga viimane ühine kampaania "Sinus on oravat", millega õnnestus parteil saada juurde kaks uut liiget. Villmanni lahkumine oli kavas juba varem – suve lõpust, ütle Keldo.

"Ta ütles, et ta on teinud juba nii palju kampaaniaid, et ta on hakanud ennast juba kordama ja ütles, et ta aktiivse või tegevloovjuhina ei soovi enam järgmist kampaaniat teha. Kuna kohalike valimisteni on piisavalt aega, siis on mõistlik aeg see vahetus teha," märkis Keldo.

Vilmanni rolli võtab üle samuti Creative Unionisse kuuluv reklaamiagentuur Newton, mida juhib Tiina Marandi. Keldo ei osanud öelda, kas uus partner on pigem kallim või odavam kui senine. "Meil ei ole veel täpset tunnihinda kokku lepitud. Me ei ole nendega ühtegi kampaaniat teinud. Need vestlused veel tulevad ees," rääkis Keldo.

Samas lisas ta, et Urmas Villmann jätkab Reformierakonna nõustamist vajadusel konsultandina.

Villmann ise ütles, et kuigi vastastikune suhe on olnud edukas, on aeg tal edasi liikuda. "Kakskümmend aastat on paras aeg. Alla selle on imelik ja üle ka nagu on juba natuke veider. Just paras hetk teha mingeid muid asju suurema intensiivsusega," ütles Villmann.

Ta lisas, et Reformierakond oli huvitav ja tore klient. "Reformierakond kliendina on hästi analüütiline, süstemaatiline, uuringutele põhinev ja tegelikult selline näidisklient. Hea töö neil. Kliendina on nad väga teadlikud ja just nimelt väga analüütilised. See on tore. Seda iga päev ei kohta," rääkis Viilmann.

"Me andsime selle töö lihtsalt edasi nooremale seltskonnale. [Kliendilepingute lõpetamise] juttu ei tulnud mõttessegi. Meie omanikud oleksid meid maha löönud, kui me oleksime piuksugi sihukest juttu hakanud tegema," ütles Villmann.

Küsimusele, kas Villmann võtaks praegu vastu ka mõne teise partei või poliitilise liikumise telefonikõne, vastas Villmann, et helistada võib, aga iseasi on, kas ka klient vastu võetakse. "Kõik kliendid, kes tahavad Kontuuri tulla ja on nõus 20 aastat meiega koos tegema, on teretulnud. Oleme pikaajaliste ja stabiilsete suhete poolt," ütles Villmann.