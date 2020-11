Koroona häirib ka väiksemate paikade hariduselu

Nädalavahetusel sai koroonatesti postiivse tulemuse üks Lihula gümnaasiumi õpilane. Kontaktõppele jäi koolis edasi käima vaid esimene klass ja eriprogrammi järgi õppiv väikeklass. Lihula gümnaasiumi direktor Siret Kesküla ütles, et distantsõppele minekuks oldi valmis.

"Meil oli välja töötatud distantsõppe läbiviimise kord, me olime rääkinud, milliseid keskkondi kasutame, kuidas kasutame. Õpetajad olid saanud juba ka õpilastele natuke näidata, et kui nii juhtub, siis mida me tegema hakkame. Laupäeval kogunes meie kooli kriisimeeskond ja töötasime eritunniplaani välja," rääkis Kesküla.

Virtsu kooli direktor Stanislav Nemeržitski ütles, et kohapeal on alates esmaspäevast avatud vaid lasteaiarühm, sest nädalavahetusel tuli teavet, mis ajendas ennetavaid meetmeid rakendama: "Ühe õpilase vanemad on saanud positiivse koroonatesti tulemuse ja nüüd on terve kool distantsõppel, sest meil on väike kool."

Lihula lasteaiale on antud teada, et seal käiva lapse vanem on andud positiivse koroonaproovi. Lihula lasteaed jäi täiendavaid piiranguid järgides siiski lahti.

Lääneranna valla avalike suhete spetsialist Kristina Kukk ütles, et Lihula muusika- ja kunstikooli kontaktõppes osalevad vaid õpilased, keda pole nende üldhariduskoolis distantsõppele suunatud.

Lisaks on Kuke sõnul jõustunud ümberkorraldused ka Lääneranna spordikoolis: "Tegevus korraldatakse ümber nii, et eri piirkonna õpilased jällegi omavahel kokku ei puutu ja võimalikult palju tegevusi korraldatakse jällegi distantsilt. Treenerid võtavad personaalselt ühendust kõikide oma rühma laste ja nende vanematega ja lepivad siis kokku edasise tegevuse."