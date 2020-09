Reps ütles ERR-ile, et selline valgusfoor, nagu Tallinn oma haridusasutustele kehtestas, on problemaatiline.

"Tallinn võttis oma sammud ette kevadise teadmise pealt ja need prognoosid ja plaanid tehti kevadel. Kevadel tõesti või suve hakul oli see meie parim teadmine, et kui statistiline näitaja läheb väga kõrgeks, siis see kajastab ühiskonnas levivat koroonat. Tänaseks on juba nii palju targemaks muututud ja ka see võimekus neid koldeid tabada on nii palju parem, et palutakse siiski kollete kaupa läheneda ja kui see tõesti puudutab kas lapsevanemaid – nii nagu see Ida-Virumaal läks mööda lapsevanemaid – või juba jõuab kooli, siis on distantsõpe põhjendatud," kommenteeris Reps.

Ta ütles, et kuna Tallinna lennujaamas on käimas praegu reisijate massiline testimine, võib see statistiliselt lüüa näitajad kiiresti väga kõrgeks, ent juhuvalimiga tehtavast seireuuringust tuleb välja, et koroona ei levi juhuslikult.

"See levib endiselt kollete kaupa ja kolded õnneks suudame täna suhteliselt kiiresti tabada," ütles Reps.

Seetõttu leiab ta, et distantsõpet on põhjust pealinnas rakendada praegu üksnes sel juhul, kui õpetajad seda õppeprotsessi parandamise nimel gümnaasiumiastmes teha soovivad, mitte aga koroonaolukorra tõttu.

"Need meetmed täna on liiga varajased," ütles ta Tallinna korralduste kohta.

Reps ütles, et on viimase ööpäeva jooksul suhelnud Tallinna juhtidega palju ja saanud abilinnapea Vadim Belobrovtsevilt ka täpsustavaid selgitusi ning ta usub, et olukord on pealinna koolides lahenemas rahulikult kui kolmapäeval välja kuulutati.

"Jah, ennetavaid meetmeid on vaja - koolid peaks läbi mõtlema, mis võiksid olla järgmised stsenaariumid. Aga sellist massilist distantsõppele suunamist - linnavalitsus on kinnitanud - koolidelt ei nõuta. Nii et tõenäoliselt me siin veel lähitundidel peaksime saama selliseid rahustavaid sõnumeid," ütles haridusminister. "See Tallinna üleeilne sõnum, mis on saanud osades koolides tänaseks juba väga range reaktsiooni, teistes koolides on ootel, vajab kindlasti täpsustamist vastastikku. Kui lõpuks see sõnum saab olema see, et mõelge rahulikult läbi ja vaadake, siis me toetame seda, aga kui ta on tõesti täna juba väga suurel hulgal laste kojusaatmine, siis see kindlasti on hetkel ebaproportsionaalne."

Lapsevanem: kevadel oli rohkem infot kui praegu

Neljapäeval keset koolipäeva sai Julia Kovalenko oma lastelt kõne, et alates esmaspäevast käivitub pealinna koolides n-ö kollane stsenaarium ja alates 7. klassist tuleb lastel jääda koju. Infopuuduses ja segaduses polnud mitte ainult vanemad, vaid ka lapsed ise.

"Nad teavad ainult, et kollane stsenaarium ja midagi esmaspäevast muutub, aga tuttavatega rääkides, mõnedes koolides on antud natukene rohkem infot ja seal on kas kaks nädalat või kuu aega," rääkis Kovalenko "Aktuaalsele kaamerale".

Kuigi kevadel tuli distantsõppele minek ootamatult, siis lapsevanematel oli Kovalenko hinnangul toimuva kohta rohkem infot kui praegu. Ka jäi talle arusaamatuks, miks alustatakse piirangute kehtestamist koolidest.

"Kui me vaatame, mis mujal toimub, siis kõik festivalid, laadad, kõik toimivad. Suur küsimus tekib, miks me korraldame neid üritusi, ei keela neid ja just lapsed ei saa kooli minna," sõnas Kovalenko.

Täpsustatud juhend koolidele

Reps ütles, et haridusministeerium saadab koolidele laiali täpsustatud juhendi koroonavastaste meetmete kasutuselevõtuks. Peamine muutus on see, et taastatakse kevadine suhtlusrütm omavalitsustega, mis tähendab, et suheldakse iganädalaselt, et info omavalitsuste plaanidega liiguks ministeeriumisse kiiresti ja otse, mitte läbi meedia.

"Selge on see, et näiteks Tallinna puhul helistatakse kohe ka ministeeriumisse, küsitakse tõlgendusi ja selgitusi, nii et me peaksime kindlasti siin ühte jalga astuma," selgitas Reps.

Teine soovitus puudutab laste hajutamise nõuet haridusasutustes.

Repsi sõnul saab lapsi hajutada ka teisiti kui neid koju saates. Näiteks võib abi olla raamatukogu- või kultuurimajaruumidest. Tallinnas on oma abi pakkunud ka hotellid, kelle hea tehnilise võimekusega konverentsisaalid seisavad praegu jõude, mida saaks väga soodsalt rentida.

"Me palume väga vaadata natukene lahtisema pilguga kui on see üks kooliterritoorium," kutsus Reps omavalitsusi ja koole üles. "Võib-olla oleks parem alternatiiv, kui väga suurel hulgal lastel kojujäämine."

Lisaruumide rentimise kulud jääksid omavalitsuste kui koolipidajate kanda, ent valitsus eraldas neile just sellisteks erakordseteks koroonakulutusteks 30 miljonit eurot ja kogu see raha veel ära kulutatud ei ole ning seda saab tänavuse aasta lõpuni kasutusele võtta.

"Ka järgmise aasta eelarves me kindlasti koostöös kohalike omavalitsustega arutame, kui tulevad sellised lisakulutused tervishoiusüsteemis või haridussüsteemis, sotsiaalsüsteemis, siis sellised erakorralised kulud me püüame uue eelarvega lahendada," lubas Reps.

Kolmas muutus on kooliõe kaasamine otsustusprotsessi, et see ei seisaks üksnes klassijuhtaja õlul, mis võib viia ülereageerimisteni, nagu on lapsevanemate kaebustest esimeste koolinädalate jooksul ministeeriumini jõudnud.

"Siin on olnud pretensioone, et laps on lihtsalt olnud näiteks märja ninaga õuest tulles ja kohe on ülereageerimine," ütles Reps.

Koolijuht: tegu on kommunikatsiooniapsuga

Tallinna Pelgulinna gümnaasiumi juht Tõnis Piibur püüdis reedel lapsevanemaid maha rahustada Facebooki postitusega, et kuigi mõned õpetajad kannavad kollast, siis ei maksa sellest välja lugeda nagu hakkaks olukord pealinnas kontrolli alt väljuma.

Kogenud koolijuht peab viimastel päevadel toimunut kommunikatsiooniliseks apsuks.

"Viga tuli ilmselgelt värvidest ehk Tallinna linnas me olime enda plaanidesse sisse kirjutanud palju värve, värvidel on palju rohkem tähendusi, kui me suutsime tabelites lahti kirjutada ja me ei suutnud kommunikeerida seda asja päris selgelt lõpuni ära, kus algab üks värv ja kust algab teine värv," ütles ta.

Piiburi sõnul jätkub Pelgulinna gümnaasiumis esmaspäevast tavaline õppetöö ning kinni peetakse põhimõttest, et haiged lapsed jäävad koju, kõik pesevad korralikult käsi ning hoiavad distantsi ja õpivad hästi.