Anneli Ott: on hea, et olen pärit kaugemast Eesti nurgast

Ma uurisin teilt sama teema kohta ka esmaspäeval. Täna te saate kinnitada, et te olete ministrikandidaat, eile ei saanud...

Jah, just.

Kas teie teadsite sellel ajal, kui ma teile helistasin?

Ei teadnud veel ei teadnud.

Kuidas see nii ootamatult siis juhtus?

Eile õhtul oli peaministriga meil väike vestlus võimaliku kandideerimise osas.

Mida te teete teistmoodi riigihalduse ministrina võrreldes Jaak Aabiga?

Eks tuleb natuke kõigepealt sisse elada ja siis hakata täpsemalt vaatama. Aga ma arvan, et Keskerakonna liin on väga positiivne olnud omavalitsuste osas ja ma arvan, et selle tööga tuleb jätkata. Jaak on kindlasti väga hästi selle tööga hakkama saanud. Ma usun, et lähme selles osas edasi.

Üks keeruline valdkond, mis on Jaak Aabi vastutada, on kõik, mis seondub koroonaviiruse jaoks kaitsevahendite hankimisega. See on hästi vastutusrikas töö tegelikult. Kui tugev välissuhtleja te olete?

Ma ei oska praegu neid spetsiifilisi asju kohe kommenteerida. Ärme rutta ajas ette. Meil on ju juhatuse koosolek veel olemata ja selles osas on otsused veel tegemata. Ma arvan, et kõigepealt tuleb need otsused ära teha ja siis tuleb vaadata sisse nendele teemadele täpsemalt.

Kuna üleriigiliselt kuulajad teist väga palju ei tea, te olete Võru taustaga inimene, mitte väga kaua aega olnud ka riigikogus. Mis te enda tugevuseks peate?

Riigikogus olen ma nüüd teist koosseisu, poliitikas olen olnud aastast 2002. Kogemust omavalitsuse tasandil teatud määral juba on. Nii et ma arvan, et siinkohal nagu võõras valdkond ei ole ja mis on minu jaoks hästi tähtis, on see, et riigihalduse minister on pärit kaugemast Eesti nurgast, mitte Tallinnast. Võib-olla see tunnetus, mismoodi elu on valdades koha peal, väiksemates keskustes, on selles osas parem.

Kes teie asendusliige on?

Minu teada peaks tulema tagasi Andrei Korobeinik.