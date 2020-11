Diislikütuse hind kerkis teisipäeval taas üle ühe euro. Alexela juhatuse liikme Alan Vahti sõnul on diislikütuse hinnatõusu taga viimaste nädalate positiivsed uudised seoses koroonaviiruse vaktsiiniga ja ootus, et OPEC kärbib naftatootmist.

"Tegelikkuses on siin väga lihtne põhjus kütuse maailmaturu hinnad on tõusnud viimaste nädalate Covid-19 vaktsiini positiivsetest uudistest tulenevalt," rääkis Vaht ERR-ile.

Vahti sõnul on esimeseks suureks põhjuseks positiivsed uudised koroonaviiruse vaktsiinide arendamise kohta, kuna liikumispiirangute tõttu on kütusemüük langenud. "Mitmed vaktsiinitootjad on raporteerinud häid tulemusi, see on esimene põhjus. Teine suur põhjus - tuleval nädalal, 30. novembril koguneb OPEC ja 1. detsembril on nõupidamine kolmandate riikidega, Venemaaga eesotsas, seal planeeritakse naftakärpeid uuest aastast süvendada ja seda kolmeks kuni kuueks kuuks," ütles ta.

Maailmaturu hinnad on seega tõusnud nii vaktsiinide kui OPEC-i otsuse ootuse valguses, ka tulevikuhinnad on tänastest hindadest kõrgemad ning Vahti hinnangul kerkivad veelgi.

"Ühest küljest Covidi vaktsiini positiivsed uudised süstivad turgudele ootust. Teiselt poolt teine põhjus on natuke nagu vastandlik, et vaktsiin hakkab maailma parandama, kriisi lõpetama, mis tähendab, et tarbimine võiks tagasi tekkida," kirjeldas ta.

Brenti toornafta hind on ootuste tõttu tõusnud viimase kolme kuu kõrgeimale tasemele. "Tõsi, Brenti toornaftat me auto kütusepaaki ei pane," nentis Vaht. Esmaspäevase seisuga oli see kerkinud novembri algusest alates 22 protsenti.

"Diislikütus on sellega koos samuti rallinud eilse seisuga 21 protsenti maailmaturul novembri algusest alates. Mõnevõrra vähem, 18 protsenti on tõusnud bensiini maailmaturu hind," lisas Vaht.

Vaht märkis, et bensiinihinda nii kiire tõus ei oota. "Selle väljavaade on erinev, diislikütust kasutatakse peamiselt talvel, ka kütmiseks. Bensiini osas on natuke tagasihoidlikum see vaade," sõnas Vaht ja lisas, et oma rolli mängib ka USA suur suvine bensiinitarbimine. "Bensiini hinnaväljavaade ei ole nii suures tõusus ja ei ole ka õnneks tankla kütusehindadesse jõudnud. Loodame, et ei jõua ka."

Kütusevarud on samal ajal langenud viimase kuue kuu madalaimale tasemele.

Vahti sõnul võib OPEC teha ka teistsuguse otsuse kui turg ootab ja otsustada tootmist mitte kärpida. "Ma loodan, et Covidi vaktsiini positiivsetest uudistest tulenevalt otsustab OPEC mitte kärpida naftatootmist, vaid äkki tuleb positiivne uudis, et ei kärbita ja hinnad võiksid tulla tarbija jaoks tagasi. Nüüd millise otsuse OPEC teeb, seda me ei tea enne järgmist teisipäeva. Enne seda on väga vara spekuleerida, saame vaid rääkida, milline on see hinnaliikumine täna olnud. Väljavaade on kahjuks täna nii diislikütusel kui toornaftal ülespoole, seda võib muuta üks otsus."