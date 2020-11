Anneli Ott: ääremaastumist on võimalik peatada

Kas usute, et ääremaastumise protsessi saab peatada ja ümber pöörata?

Ma ei oleks riigikogus, kui ma seda ei usuks. Minu jaoks on see teema olnud pikka aega väga oluline. Tegelikult minu riigikokku kandideerimise üks põhimõtteid on olnud see, et siit on võimalik mõjutada neid protsesse, mida koha peal olles on raske teha.

RiigikontrolörJanar Holm ütles, et elame juba kiiresti ääremaastuvas Eestis: enesepetmisest pole kasu, vaim tuleb paratamatuteks muutusteks valmis panna, kuna pole inimesi, kes suudaksid teenuseid pakkuda – õpetajaid, arste, postiljone.

Kindlasti on see suur väljakutse ja protsess, mida pole pikka aega piisava põhjalikkusega teadvustatud. Mul ei ole suuri illusioone, et suudaksin ministrina ainuisikuliselt seda suurt muutust tuua. Ma arvan, et minu tugevus on see, et ma olen pärit väga kaugest nurgast. Võib-olla tunnetus on seetõttu teistsugune, kui siin Tallinnas.

Kuidas viia inimesed tagasi maapiirkondadesse?

Maapiirkondades on palju tarku ja toredaid inimesi, kes tahavad panustada. Ma usun, et kui neil see võimalus on, kui riik seda teadvustab, siis see annab võimaluse koha peal neid võimalusi kasutada ja see meelitab võib-olla tagasi neid, kes on teinud otsuse ära minna.

Seda juttu on rääkinud ka teie eelkäijad, seda on räägitud väga pikka aega. Reaalselt pole midagi muutunud, ikka jätkub Tallinna tuleku protsess. Mida te teeksite teistmoodi? Kuidas maale töökohti tekitada?

Eks neid tulebki konkreetselt teha. Kagu-Eesti programm on üks riiklik programm selleks, et seal pudelikaelu ja kitsaskohti leevendada. Aga Eesti on mitmekesine ja piirkondadel on väga erinevad probleemid. Neid tuleb riigi abiga aidata lahendada. Siis on see samm-sammult võimalik.

Senine valitsus on kahjuks sammunud ka skandaalist skandaali. Kas teid on mõni väljaütlemine ka ärritanud?

Kindlasti on väljaütlemisi olnud, mis pole minu põhimõtetega kooskõlas. Eks need väljaütlejad peavad ise vastutust kandma ja selgitama. Me ei näe ju teise inimese sisse, et miks selliseid valikuid on tehtud. Aga jah, on olnud neid olukord küll, kus on kulmu kergitama pannud ja mõtlema, et miks just nii pidi ütlema.