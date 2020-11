Linnapea selgitas, et linna jagatavatel maskidel on kaks sihtrühma: ühelt poolt gümnasistid ja progümnaasiumi õpilased (7.-9. klassid) ning teisalt vähekindlustatud pered ja üksikpensionärid.

Kui õpilased saavad korduvkasutatavad maskid, siis vähekindlustatud pered ühekordsed meditsiinilised maskid. Ühekordseid maske antakse karbiga, kus on sees 50 maski. Kokku plaanib linn jagada 1,5 miljonit maski.

Kõlvarti sõnul korraldavad vähemkindlustatud inimestele maskide jagamise Tallinna linnaosade valitsused sarnasel põhimõttel, kui varem jagati inimestele toidu- või abipakke. Maskid tuuakse inimestele koju kohale või antakse teada, millal saab neid ise ära tooma tulla.

"Sel hetkel, kui riik ainult mõtles, mida maskidega teha, olid linnal maskid juba tellitud."

"Mingeid järjekordi me praegusel ajal lubada ei saa ning seetõttu võetakse inimestega otsekontakti," sõnas Kõlvart. Kui inimesega otsekontakti pole võetud, aga ta leiab, et ka temal oleks vaja maske, tuleb Kõlvarti sõnul pöörduda oma linnaosa valitsuse poole.

Kõlvart leidis, et maskide vajadus jääb veel pikemalt ning linn hakkab seetõttu jälgima, kas võib olla veel sihtrühmi, kes maske vajavad.

"Maskide jagamisega alustasime me tegelikult juba septembris, kui jagasime maske õpetajatele ja isikukaitsevahendeid sotsiaaltöötajatele. Nüüd on vaja jagada maske inimestele, kes ei vaja neid tööalaselt, vaid igapäevaselt," sõnas Kõlvart.

Vastuseks küsimusele, et kas ta ei karda, et vaktsiini tulekuga jääb suur osa maske üle, vastas linnapea, et teda on varemgi süüdistatud ülereageerimises, kuid elu on näidanud ta valikute õigsust.

