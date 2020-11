Cooke'i sõnul ei ole koroonavaktsiinide menetlemist teostatud ohutuse arvelt ja turule tulevad vaktsiinid peavad täitma kõik tavapärased ohutusnõuded.

"Ohutusnõuded neile vaktsiinidele on samad kui ükskõik millisele vaktsiinile," lausus Cooke.

"EMA ei saa soovitada (vaktsiini) Euroopa elanikele enne, kui on näinud kõiki andmeid ja teinud kindlaks, et vaktsiin tõepoolest teeb seda, mida pakendis öeldakse," lisas ta.

Cooke'i sõnul on amet seni nähtud tõendite põhjal optimistlik.

EMA juht märkis, et jõuludeks võib heakskiidu saada rohkem kui üks vaktsiin, kui see on "turvaline, kvaliteetne ja tõhus".

Kolme peakandidaadi arendajad on ravimifirma Astra Zeneca ja Oxfordi ülikool, ravimifirma Pfizer ja biotehnoloogiaettevõte BioNTech ning ravimifirma Moderna.