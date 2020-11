Neljapäevase seisuga on kümned inimesed pöördunud õiguskantsleri poole, soovides vaidlustada maski kandmise kohustust, kuid valitsuse korralduse järgi peaksid inimesed pöörduma hoopis halduskohtusse.

Esmaspäeval jõustunud valitsuse korralduse järgi peavad avalikus siseruumis viibijad kandma kaitsemaski või katma suu ja nina. Neljapäeva lõuna seisuga oli õiguskantslerile laekunud mitukümmend kaebust, avaldust või muud läkitust, milles vaidlustati esmaspäeval jõustunud piiranguid ja kohustusi, ütles ERR-ile õiguskantsleri kantselei direktor Olari Koppel.

Õigiskantsler on vastustes viidanud valitsuse korraldusele, kus on kirjas, et korraldust saab vaidlustada, esitades halduskohtule kaebuse 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest. "Valitsuse üldkorralduse õiguspärasuse kontroll kuulub halduskohtu pädevusse," ütles Koppel.

Seega peaksid kõik, kes soovivad vaidlustada valitsuse korralduses esitatud piiranguid ja kohustusi, pöörduma halduskohtusse.

Endine õiguskantsler, vandeadvokaat Allar Jõks teatas teisipäeval, et tema hinnangul on valitsuse korraldus avalikes siseruumides maske kanda tühine. Samuti ei ole tema hinnangul kedagi võimalik trahvida maskide mittekandmise eest. Jõks tõi välja, et nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus ei võimalda selgesõnaliselt kohustada inimesi maske kandma.

Reede pärastlõunal Tallinnas Vabaduse väljakul toimuva maskivastaste meeleavalduse korraldaja, advokaat Andrei Vesterinen ütles kolmapäeval ETV+ saates "Kes võidab?", et ta on valmis maski kandmise kohustuse vastu pöörduma kohtusse kas eraisikuna või loomisel oleva mittetulundusühingu nimel. "Inimõigus on Eesti vabariigi valitsuse otsuse peale edasi kaevata," ütles Vesterinen, kelle sõnul tekitab valitsuse korraldus topelttõlgendusi ja kaost ühiskonnas.

Valitsuse korraldusega saab tutvuda SIIN