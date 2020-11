Följeton. Ootamatu - Eesti kristlased pooldavad homoabielu

Vahel lihtsalt on nii, et ei tea kust kohast pauk võib tulla. Olin parasjagu kaitsemaski eest võtmas, et liituda erudiitide meeleavaldusega Vabaduse väljakul, kui äkki helises meie toimetuse lauatelefon. Ma küll ei tahtnud tarkade kogunemisele hilineda, aga haarasin sellegipoolest toru.

Teiselt poolt kõlas rahuliku kõnemaneeriga proua madalapoolne hääl: "Tere, kas Eesti Följetonistide Liidu följetonide osakonna toimetus kuuleb?"

"Jah," vastasin. "Aga kas saaks lühidalt, ma lähen praegu kohaliku Mensa klubi meeleavaldusele Vabaduse väljakul."

Proua ei lasknud end minu plaanidest häirida. Rahulik maneer ei muutunud. Selge diktsioon lõikas nagu noaga.

"Mina olen Hille-Hilda Vakker. Helistan Eesti Kristlaste Liidu peakontorist ning sooviksin teiega rääkida paar sõna homoabieludest."

Siinkohal sain aru, et ei jõua vist suure lugemusega inimeste kokkusaamisele Vabaduse väljakul.

"Ma sooviksin täpsustada teie kui ajakirjanikuga ühte fakti," jätkas proua. "Mul on siin natuke vasturääkivat infot. Ega see, kui homoabielud ükskord tulevad, ei tähenda, et mina pean homoabielluma?"

"Minule teadaolevalt mitte."

"Ahah-ahah. Et siis mina ei pea mitte midagi tegema, kui homoabielud tulevad? Ja homod saavad omavahel abielluda?"

"Nii see vist käib jah," ei osanud ma muud öelda.

"Selge. Siis võite oma lehes julgelt kirjutada, et Eesti Kristlaste Liit pooldab homoabielusid. Abielu on mõeldud kõigile. See on püha ja igavene."

"Kristlased? Aga teie instantsid on öelnud..."

"Noormees. Urmas ja Varro pole meie jumalad. Teda on meil endiselt ainult üks ja ta pole siin maa peal," raius Hille-Hilda. Tema hääl polnudki enam nii vaoshoitud.

"Huvitav meelemuutus igal juhul."

"Kuulge. Ma olen üle neljakümne aasta abielus olnud. Miks ainult mina pean kannatama? Las homod abielluvad ja näevad, mis tunne on aastakümneid ühte ja sama inetut larhvi vahtida!"

"Ega sa isegi enam tea mis printsess pole," kõlas telefonitorust nüüd veidi kumedam mehehääl. "Jumala eest, ärge abielluge, homod! Päästke end! See on lõks!"

Teiselt poolt kõlas üks hele laks ja natuke aega oli kosta ainult sumedat kauget kõnet.

"Vabandage, see oli mu kallis abikaasa," sõnas proua Vakker tarmukalt. "Ta ei tea, mis ta räägib. Abielu on mõeldud kõigile Jumala olenditele. Aga oletame nüüd, et kaks naist abielluvad. Ja oletame, et üks nendest olen ikkagi mina. Kas prill-laud on siis alati all?"

"Küllap vist," ei osanud ma muud vastata.

"Ja kui kaks meest abielluvad, kas siis vapraid ja ilusaid ei pea enam kuulama?" kostis mehehääl veidi kaugemalt.

Panin toru hargile. Kui Hille-Hilda ütleb, et kristlaste poolest on homoabielud nüüd okei, ju see siis nii ka on. Mind ootas aga harukordselt kõrge IQ-ga kodanike kogunemine Vabaduse väljakul.