Soome kritiseeris Merkeli kutset sulgeda EL-i suusakuurordid

"Siin Soomes peame silmas pidama, et enamik suusakeskuste külastajaid on siseturistid," ütles Soome majandusminister Mika Lintilä.

"See oleks küllaltki veider, kui suusakeskused pannakse Soomes kinni, kuna koroonaolukord pole üldiselt nii halb kui mõnes teises riigis."

Saksamaa tahab terves Euroopa Liidus keeldu suusaturismile, et peatada koroonaviiruse nakkusjuhtumite levikut, kuid mitmed riigid, nagu naaberriik Austria, on väljendanud plaani suhtes rahulolematust.

Merkeli plaan sulgeda suusanõlvad oleks surmav löök Lapimaa turismisektorile, kus asuvad Soome kõige populaarsemad kuurordid.

"Ma ei sulgeks suusakeskusi. Ma mõistan (keskuste lisateenuste) sulgemist," ütles Lintilä.

Soome suusakuurordid sõltuvad rohkem siseturismist, väljaarvatud mõned suuremad kuurordid Lapimaal.

Rootsi riiklik epidemioloog Anders Tegnell ei usu samuti, et riigi võimud keelaksid reisimise suusakuurortidesse.

"Me peame silmas pidama, et Rootsi suusakuurordid põhjas ja need, mis asuvad Alpides, on küllaltki erinevad," ütles Tegnell.

"Kõiki regulatsioone tuleks määrata kohalikul tasandil. Pole võimalik kehtestada ühte reeglit tervele EL-ile," ütles Soome Suusaalade Liidu tegevdirektor Harri Lindfors.

"Meil on head abinõud olemas," ütles Lindfors.

"Juba praegu on nõlvadel ja tõstukitel võimalik hoida turvalist vahemaad. On olemas palju ohtlikumaid kohti, kuhu minna, kui suusakuurordid," lisas ta.

Soome majandus kasvas kolmandas kvartalis oodatust rohkem

Soome majandusel läks kolmandas kvartalis oodatust paremini ja kasvas eelmise kvartaliga võrreldes 3,3 protsenti, teatas reedel riigi statistikaamet.

Sisemajanduse kogutoodangu (SKT) kasv riigis, kus on üks Euroopa madalamaid COVID-19 nakkusmäärasid, ületas analüütikute prognoositud 2,6 protsenti.

"Nii krahh teises kvartalis kui ka taastumine kolmandas kvartalis olid Soomes mõõdukamad kui EL-i piirkonnas keskmiselt," teatas statistikaamet.

"Majandusel läheb Soomes paremini kui pea igas Kesk-Euroopa riigis," märkis Danske Banki ökonomist Jukka Appelqvist.

Hinnang teise kvartali majanduslangusele langetati uues prognoosis 4,5 protsendilt 3,9 protsendile.

Euroalal tervikuna kahanes SKT samal ajal 15 protsenti, kantuna iseäranis järsust langusest Prantsusmaal, Itaalias ja Hispaanias, nähtub Eurostati andmeist.

Soomes on seni tuvastatud üle 23 000 koroonaviiruse nakkusjuhtumi ja 393 surma. Alates maist on suudetud vältida karmimaid koroonapiiranguid, mida on nähtud mitmes teises Euroopa riigis.

"On peaaegu kindel, et euroala majandus kahaneb neljandas kvartalis märkimisväärselt, kuid Soomes jääb see meie ootuste järgi nulli lähedale," ütles Appelqvist ja lisas, et viirus on tarbijate käitumist mõjutanud Soomes vähem kui mujal.

Soome peaminister Sanna Marin ütles neljapäeval aga, et epidemioloogiline olukord on viimastel päevadel järsult halvenenud, seda eriti Helsingi piirkonnas.