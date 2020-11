Dollari väärtus jõudis sellel nädalal kahe aasta kõige madalamale tasemele ja investorite arvates langeb see veel. Konsensuslikult leitakse, et dollari languse peamiseks põhjuseks on oletus, et koroonaviiruse epideemiast tingitud kriis lõppeb lähikuudel.

Koroonaviiruse vaktsiinidest loodetakse, et need lasevad järgmisel aastal kogu maailma majandusel normaliseeruda, mis julgustab investoreid loobuma turvalistest USA varadest ja rohkem raha paigutatakse teiste riikide valuutadesse ja võlakirjadesse, teatas The Wall Street Journal.

Dollari kukkumine langeb kokku üleküllusega USA aktsiaturul. Teisipäeval ületas Dow Jonesi tööstusindeks esmakordselt 30 000 piiri. Nõrk dollar soodustab suurte USA korporatsioonide tegevust välismaal, kuna välisvaluutas teenitud tulu on siis rohkem väärt.

Rahvusvaheline investeerimispank Citigroup hindab, et järgmisel aastal võib dollar langeda veel 20 protsenti, teine globaalne investeerimispank Goldman Sachs pakub, et dollar langeb järgmise 12 kuuga umbes kuus protsenti.

Mõni analüütik näeb praegust olukorda sarnasena 2000. aastate algusega, kui USA-l oli suur eelarve- ja jooksevkontopuudujääk ning investorid eelistasid USA börsile maailmaturge. Dollari indeks langes 2002. aastal ligi 20 protsenti.

Dollar on ennegi investoreid üllatanud. 2008. aastal eeldasid paljud dollari nõrgenemist euro suhtes, kuid alanud finantskriis muutis olukorra hoopis vastupidiseks.

Sellel aastal on dollari väärtus pidevalt muutunud, kõigepealt ta kasvas kevadel, kui algas koroonaviiruse kriis, langedes kohe uuesti, kui USA föderaalreserv alustas krediidi andmist kohalikele ettevõtetele. Dollari langus jätkus koos maailmamajanduse taastumisega suvel, kuid koroonaviiruse teise lainega jõudis ta sügise alguses uuesti kasvada.

"Dollari väärtuse ennustamine on omamoodi finantsmaailma astroloogia, mille usaldusväärsuse suhtes ma jääksin ettevaatlikuks," ütles BlueBay investeerimisstrateeg David Riley.

Riley hinnangul võivad investorid oma vara viia DAX-i, mis on Saksamaa tööstuse aktsiaturu indeks, samuti Hiinasse.

Euroopas ja Hiinas on ettevõtteid, kes saavad kasu laienevast majandusest, samuti peaksid Hiina ja USA kaubandussuhted minema paremaks, või vähemalt enam ei halvene.

Mitte kõik ei usu aga, et investorid kolivad USA-st välja. "Dollar võib nõrgeneda, kuid valuutad globaalselt muutuvad heitlikumaks," ütles New York Mellon Corp-i kuuluv valuutalahenduste juht Francesca Fornasari. Pole kindel, et üldse selgub maailmas mõni kindel majanduslik võitja, lisas Fornasari.

Kõik ennustused tuginevad praegu sellele, et koroonaviiruse epideemiast tingitud kriis järgmisel aastal lõppeb. Ahmed Fidelitys ütles, et alahinnatakse inimeste hulka, kes võivad vaktsiinist keelduda. Viimased Ameerika Ühendriikide Pewi uuringufirma küsitlused näitasid, et kui mais ütles 72 protsenti täiskasvanutest, et laseksid end vaktsineerida, siis septembris oli see number langenud 51 protsendini.