Biden toob Valgesse Majja üksnes naistest koosneva pressitiimi

Bedingfieldist saab Valge Maja kommunikatsioonidirektor ja kauaaegsest Demokraatliku Partei kõneisikust Jen Psakist presidendi pressiesindaja. Psaki juba töötab Bideni meeskonnas, kus ta üks peamisi ülemineku kõneisikuid.

Nii Bedingfield kui Psaki on Obama administratsiooni veteranid.

"Ameerika rahva otsene ja tõene teavitamine on üks presidendi tähtsamaid kohustusi ja sellele tiimile on usaldatud tohutu vastutus Ameerika rahva suhtluses Valge Majaga," on öeldud Bideni avalduses.

Valitud asepresidendi Kamala Harrise endisest kantseleiülemast Karine Jean Pierre'ist saab Bideni pressiesindaja asetäitja ja samuti kampaaniameeskonnas töötanud Pili Tobarist Valge Maja kommunikatsioonidirektori asetäitja.

Harrise kommunikatsioonidirektoriks saab esindajatekoja spiikri Nancy Pelosi endine kommunikatsioonijuht Ashley Etienne ja asepresidendi vanemnõunikuks ja peamiseks pressiesindajaks Bernie Sandersi meeskonnas töötanud Symone Sanders.

Esileedi Jill Bideni suhteid avalikkusega hakkab vahendama Elizabeth Alexander.

Need nimetamised ei vaja erinevalt enamikust muudest kabineti tasandi ametikohtadest senati kinnitust.