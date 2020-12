Bideni sõnul on kõige tähtsam tagada inimeste turvalisus. Seetõttu on ametisse astuva presidendi hinnangul ebatõenäoline, et traditsiooniliselt suuri rahvahulki koondav üritus korraldatakse tavapärasel viisil koos paraadide ja muude pidustustega.

Selle asemel korraldatakse tõenäoliselt mitmeid väiksemaid üritusi, mida kantakse üle kõikjal Ühendriikides.

USA president Donald Trump on korduvalt väitnud, et valimistel leidis aset ulatuslik pettus ja keeldunud oma kaotust tunnistamast. Trumpi kampaaniameeskonna juristid Rudy Giuliani juhtimisel on esitanud mitmeid hagisid eriti kaalukeeleosariikide kohtutesse, mis on siiani jäänud tulemuseta.

Kuid sõltumata sellest, kas Trump oma kaotust tunnistab, plaanib valijameeste kogu oma 14. detsembri kohtumisel teha läbi Bideni ametissekinnitamiseks vajalikud protseduurid ning Bideni ametissevannutamine leiab aset 2021. aasta 20. jaanuaril.

California kinnitas Bideni võidu

California osariik kinnitas reedel Joe Bideni võidu valimistel, mis annab demokraatide kandidaadile ametlikult vajalikud rohkem kui 270 valijameest.

California kõrgeima valimisametniku Alex Padilla ametlik heakskiit valimistulemustele annab Bidenile kokku 279 valijameest, edastas uudisteagentuur Associated Press.

Kuigi Bideni valimisvõit on olnud juba nädalaid ilmselge, siis ametlikult ületati vajalik piirarv just Californias.