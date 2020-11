Kaljurand Bideni meeskonnast: neid inimesi saab usaldada

Hea on teada, et USA valitud presidendi Joe Bideni meeskonnas hakkavad tööle varasemast teada inimesed, keda saab usaldada ja kes on Eesti suhtes käitunud vastutustundlikult, ütles endine välisminister ja Eesti suursaadik Ameerika Ühendriikides, Euroopa Parlamendi saadik Marina Kaljurand "Välisilmale".

Suurem osa Joe Bideni tulevasest meeskonnast on juba varasemast töötanud tema või ka president Barack Obama heaks.

"Ma arvan, et see, et teame, kellega on tegemist, et tegemist on Obama administratsioonis osalenud inimestega, on hea. Kas nad teevad kõike sama, mida Obama ajal, siis ei. Sest maailm on paratamatult muutunud ja ka USA tegutseb praegu hoopis teistsugustes oludes kui ta tegutses enne president Trumpi võimuletulekut," rääkis Marina Kaljurand.

"Nii et hea on teada, et seal töötavad inimesed, keda saab usaldada, keda me tunneme ja kes on käitunud Eesti ja Euroopa jaoks vastutusunlikult ja ettearvatavalt. Just selliseid partnereid ongi välispoliitikas vaja," lisas ta.

Kaljurand kommenteeris saates veidi ka mõnda Bideni meeskonna kandidaati. Välisministri kandidaat Antony Blinken on tema hinnangul loogiline valik sellele ametikohale.

"Tegemist on mehega, kes on olnud asevälisminister. See ei ole ainult Baltikum, ei ole ainult Euroopa ja NATO, vaid ta on vastutanud praktiliselt kogu USA välispoliitika eest," rääkis Kaljurand.

Blinken on näiteks kritiseeriunud president Barack Obamat, kui viimane ei reageerinud Süüria kriisile, kui tema punasest joonest üle mindi. Kaljurand ütles, et Blinken on väga kogenud ning saab endale lubada väljaütlemisi, mis lähtuvad tema põhimõtetest ja väärtustest.

"Ma mäletan seda kriitikat Obama aadressil ja tegelikult ka teised kritiseerisid Obamat, sest tekkis küsimus, kus on see punane joon, millal see ületatud saab. Temal on väga suur kogemus, ta on väga erinevate teemadega tegelenud ja ta usub multilateraalsusesse, liitlassuhetesse, ta usub partnerlussuhetesse ja see on väga positiivne," ütles Kaljurand.

Kaitseministriks ennustatakse Michele Flournoyd, kuigi ametlikult seda veel kinnitatud pole. Kaljurand, kes on ka temaga kokku puutunud, ütles, et Flournoy on väga realistlik, pragmaatiline ja otsekohene inimene.

"Ta ei keeruta, kuulab, ei raiska aega, ei nämmuta mõttetult, vaid kuulab probleemi ära, tegutseb ja on väga sihikindel. Ütleksin, et pigem väga realistlik," sõnas Kaljurand.

Tema hinnangul on Pentagon kindlates kätes, kui Flournoy kaitseministriks saab. "Kui saab keegi teine, siis ma ka ei kahtle, et Joe Bideni valikud on õiged," lisas Kaljurand samas.

Riikliku julgeoleku nõuniku kandidaat on Jake Sullivan, kes on noorim Bideni võimalik meeskonnaliige.

"Väga hästi ütleb tema kohta see, et ta on olnud välisministeeriumi poliitikaplaneerimise osakonna juht. Poliitikaplaneerimise osakond on iga ministeeriumi aju, kus mõeldakse välja strateegiat, kus vaadatakse strateegia elluviimist, kus kirjutatakse ministri kõnesid, kus jälgitakse kogu maailmas toimuvat - sõna otseses mõttes aju. Kui keegi on juhtinud seda osakonda ja teinud seda edukalt, siis võib öelda ka, et tegu on vaatamata noorusele kogenud ja väga hea diplomaadiga," kommeneeris Kaljurand.

Kaljurand: Helsingis olnuga sarnaseid piinlikke pressikonverentse enam ei tule

Kaljurand kommenteeris saates ka Bideni teatud valdkondade poliitikat. Kaljurand ütles, et praegu saab siiski hinnata tulevase valitsuse plaane selle järgi, mis on seni välja öeldud. Näiteks Iraani tuumaleppe kohta on teada, et seda soovitakse mingil kujul taastada, kuna see oli Barack Obama üks suuri töövõite koos Euroopa Liiduga.

USA ja Venemaa suhted saavad Kaljuranna hinnangul olema pragmaatilised.

"Ilmselt räägitakse erinevatek teemadel, mitte ainult neil, mis on mõlemale osapoolele kasulikud. Kindlasti tõstatatakse rohkem inimõiguste teemasid. Olen kindel, et nii piinlikku pressikonverentsi nagu oli Helsingis Trumpi ja Putini osavõtul, ei saa olema ehk Biden usaldab oma kaitsepoliitika, välispoliitika ja julgeolekupoliitika inimesi ja saab olema hästi briifitud ja esindab Ameerikat väärikalt," rääkis Kaljurand.

Hiinaga kavatseb Biden Kaljuranna sõnul tegutseda koostöös Euroopa Liiduga.

"Hiina on tõusev majandus ja julgeolekujõud, sellele ei vaidle keegi vastu. Kuidas kõige paremini Hiinaga hakkama saada, on koostöös Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikidega. Ja vaadates praeguseid väljaütlemisi, siis rõhutatakse partnerlussuhetele Euroopa Liiduga ja et koos tegeleda Hiinaga ja koos vastata väljakutsetele, mida Hiina täna esitab," selgitas Kaljurand.