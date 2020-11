Katuserahast suurima osa saab abordivastase meeleavalduse korraldanud MTÜ

141 000 eurot tegevustoetust Elu Marsile on tugevaks kodanikuühiskonnaks. MTÜ on tegutsenud neli kuud ja selle ainsaks juhatuse liikmeks on augustis marsi korraldanud Pille Voll.

120 000 eurot soovib koalitsioon eraldada Türi vallavalitsusele Türi loomemaja käivitamiseks.

Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Jõhvi Jumalailmumise Kogudusele pühapäevakooli ehitamiseks ning mööbli ja seadmete ostmiseks suunab koalitsioon 75 000 eurot.

70 000 eurot saab kaitseliit Tallinna Maleva männiku lasketiirule elektroonilise sihtmärkide süsteemi soetamiseks.

Kodanikuühiskonna tugevdamise nimel antakse 50 000 eurot toetust ka Eesti Pensionäride Ühenduste Liidule ja Eesti Üürnike Liidule.

Sotsid toetavad rattureid ja spordiliite, Reformierakond taas raha ei jaga

Koalitsioonierakonnad soovivad ka toetada kristlikku meediat 50 000 euroga, eesmärgiks eraldatakse summa Eesti Kirikute Nõukogule.

Lisaks koalitsioonierakondadele on oma ettepanekud raha eraldamiseks teinud ka Sotsiaaldemokraatlik Erakond, mis soovib suurima summa, ehk 21 000 eurot, eraldada tegevustoetuseks Eesti Linnaratturite Liidule. 18 000 eurot saab sotsidelt ka Terviseprogrammi "Koolid kurlingujääle liikuma" läbiviimiseks MTÜ Jeti Tali- ja Jääspordiklubi.

12 000 eurot suunavad sotsid MTÜ-le Lasteekraani Muusikastuudio 30. hooaja kontserti korraldamiseks. 10 000 eurot Eesti Loomakaitse Seltsile.

Opositsiooniline Reformierakond katuseraha jagamises tavapäraselt ei osale. Erakonna saadik Maris Lauri ütles reedel, et nende hinnangul saaks kuue miljoni euro eest teha midagi suuremat selle asemel, et see väikeste summadena üle riigi laiali jagada.