Suurbritannia peaministri Boris Johnsoni kantselei usub, et Brexiti leppeni jõutakse lähipäevil, kui mõlemad pooled jätkavad heas usus tööd viimase suure tüliõuna, Suurbritannia kalastusõiguste kallal.

Välisminister Dominic Raab rõhutas, et Euroopa Liit peab jätma Suurbritanniale kontrolli tema vete üle, kuna see on Suurbritannia suveräänsuse küsimus, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Saksamaa liidukantsleri Angela Merkeli sõnul on kõnelused Suurbritanniaga keerulised ja iga hinna eest pole Euroopa Liidule lahkumislepet vaja.

"Ma soovin Michel Barnier'le ja Ursula von der Leyenile palju jõudu ja häid oskusi läbirääkimiste viimases otsas. Siiski pole meil vaja lepingut iga hinna eest. Seda oleme ka selgelt välja öelnud. Me tahame lepingut, kuid teisalt oleme valmis rakendama vajalikke meetmeid. Igal juhul on leping kõigi huvides," ütles Merkel.