EL-i pealäbirääkijad Michel Barnier ja tema Briti ametivend David Frost jätkavad reedel katkenud kõnelusi pühapäeva ennelõunal Brüsselis.

"Saab näha, kas suudame edasi minna," ütles Barnier Twitteris.

We will see if there is a way forward. Work continues tomorrow. https://t.co/dUGmZB4Dgx — Michel Barnier (@MichelBarnier) December 5, 2020

Briti peaminister Boris Johnson asub väidetavalt Euroopa liidrite seas lobitööd tegema. Tema laupäevane telefonivestlus Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeniga lõppes tõdemusega, et pooled on võtmeküsimustes eri meelt.

Von der Leyen ja Johnson kinnitasid siiski, et paljudes valdkondades on edasi liigutud.

"Sellest hoolimata püsivad märkimisväärsed erimeelsused kolmes kriitilises küsimuses," ütlesid nad, lisades, et räägivad uuesti telefonitsi esmaspäeval. Erimeelsused valitsevad mõlema poole ettevõtetele võrdsete tegevusvõimaluste tagamise reeglites, mehhanismis, kuidas võimalikke erimeelsusi tulevikus lahendada ning kalanduse osas.

Suurbritannia lahkus EL-ist ametlikult jaanuaris, ligi neli aastat pärast seda, kui riigis hääletati referendumil EL-ist väljaastumise poolt.

EL-i reeglid kehtivad Ühendkuningriigile veel selle aasta lõpuni ja kahel poolel on jäänud väga vähe aega, et leppida kokku oma tulevastes suhetes.

"Kõik on võimalik. Need kolm lahtist küsimust on seotud Suurbritannia sooviga hoida suveräänsus esikohal ja EL-i hirmuga, et Ühendkuningriik hakkab teiste kulul elama," ütles läbirääkimistele lähedal seisev allikas.

Kõneluste ebaõnnestumine tähendaks Suurbritannia ja Euroopa Liidu jaoks seda, et kaubavahetust hakkavad reguleerima Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) reeglid ja tariifid, seda pärast 50 aastat kestnud majanduslikku ja poliitilist lõimumist.

Euroopa pealinnad on seisnud harukordselt ühtsena Barnier' selja taga, aga viimastel nädalatel on hakanud ilmnema esimesed mõrad.

Nii näiteks ähvardas Prantsusmaa reedel panna leppele veto, kui see ei vasta nende nõuetele võrdse konkurentsi ja kalanduse vallas.

Belgia, Holland, Hispaania ja Taani jagavad Pariisi kartust, et EL teeb brittidele konkurentsireeglite asjus liiga suuri järeleandmisi.

Kokkuleppe saavutamiseks on aega vaid mõni päev, sest juba neljapäeval on ELi tippkohtumine ja Euroopa Parlament on korduvalt rõhutanud, et tal on vaja aega leppe hindamiseks ja ratifitseerimiseks.