Koroonakriisis valitsust nõustava teadusnõukoja juht, Tartu Ülikooli viroloogiaprofessor Irja Lutsar ütles "Aktuaalsele kaamerale", et piirangute soovitamine on nõukojale valus, ent viiruse leviku matemaatilistele mudelitele peale vaadates on selge, et kui midagi ei tee, on paari nädala pärast haiglate olukord selline, kus peale koroonapatsientide ja erakorraliste haigete kedagi teist ravida ei saa.

"Riigi täielikku kinnipanemist ja komandanditundi veel ei tule, seda teadusnõukoda ei ole soovitanud. /.../ Huvitegevus, lõbutegevus või meelelahutuslik tegevus - nende kinnipanemine tundus olevat ühelt poolt kõige ratsionaalsem ja teiselt poolt kõige ohutum, kui suurt plaani vaadata," ütles Lutsar.

Sotsiaalminister Tanel Kiik ütles, et valitsus plaanib lahti hoida põhikooliõpet, aga ka lastele suunatud huvitegevust, samuti tervishoiuteenuseid ja plaanilist ravi nii palju kui võimalik. Küll aga ootab piiramine ees täiskasvanute vabaajategevusi.

"Valitsus täna neid otsuseid veel ei langetanud, vaid võttis mõtlemisaja. Tuleme kindlasti küsimuste juurde tagasi neljapäeval," ütles Kiik ERR-ile.

Näiteks arutatakse senisest rangemat külastajate arvu piirangut teatritele ja kinodele või lausa ajutist sulgemist ja lahtiolekuaja täiendavat piiramist baaride ja restoranide puhul.

"Erinevad koorid, erinevad spordiringid, koosviibimised, mida on võimalik edasi lükata jaanuari või teatud nädalateks ära jätta, trenne asendada välitingimustes liikumisega ja samamoodi on see teatrite, kinode, restoranide, baaride külastus, mis ei ole kahjuks praegu kaugeltki mitte nii ohutud kui tavapärasel ajal," selgitas minister.

"Kindlasti valitsus peab vaatama ka iga otsuse teist poolt, ehk mis on selle mõju konkreetsele sektorile, majandusele ja ühiskonna toimimisele," lausus Kiik.

Kiik rõhutas, et uusi piiranguid tuleks vaadata lühiajalise meetmena. "Eesmärk on saada nakatumise tõus pidama, see stabiliseerida ja eeldada, et see annab võimaluse järk-järgult enne jõule või jõulujärgsel perioodil alustada taas leevendustega," rääkis Kiik.

Piirangute ajaline raam oleks Kiige sõnul kaks kuni neli nädalat.

Kiik märkis, et kui nakatunute arv lähipäevadel suurt hüpet ei tee, siis valitsus laussulgemiste teed ei lähe.

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart ütles, et talle ei tundu praegu loogiline, et näiteks gümnaasiumid Tallinnas on distantsõppel, samas kutsekoolid ei ole. Kõlvarti sõnul on selge, et olukord nõuab täiendavaid meetmeid, kuid piirangud peaks tema sõnul olema omavahel samuti seotud ning selgelt tuleks öelda, mis saab siis, kui piirangutest ei piisa.

"Ma arvan, et me peaksime andma selge signaali, et kui need meetmed, mida praegu valitsus arutab, ei aita - ja see oht on olemas, me peame seda tunnistama -, siis järgmised sammud on sellised ja peab tulema ka loetelu, mis on järgmised sammud," kommenteeris Kõlvart.

Ta lisas, et valmis tuleb olla ka olukorraks, kus tervishoiusüsteem ei saa koormusega hakkama ja hädaplaane peavad selleks riigi kõrval tegema ka omavalitsused.