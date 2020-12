Emanuel on üks kandidaatidest, kuid teda peetakse demokraatlikku parteid lõhestavaks kujuks, räägivad protsessiga kursis inimesed. Tema nimetamisega on oht lüüa erakonda taas lõhed, mida Bidenil on läinud korda vähendada.

Emanueli valitsusse võtmise vastu on eriti häälekalt sõna võtnud demokraatide progressiivse tiiva juhid nagu New Yorgist valitud esindajatekoja liige Alexandria Ocasio-Cortez.

Emanuel on valitud kolmel korral kongressi, ta oli president Barack Obama esimesel ametiajal Valge Maja personaliülem ja ta on etendanud viimased 30 aasat demokraatide poliitikas olulist rolli.

Aastatel 2011-2019 Chicago linnapeana korrastas Emanuel linna traspordisüsteemi ja kaks vilgast, kuid ajale jalgu jäänud lennujaama. Tema teeneks peetakse ka seda, et Chicagost on saanud üks Ühendriikide jalgrattasõbralikumaid linnu.

Demokraatide progressiivne tiib kritiseerib aga Emanueli tegevust viimasel ametiajal Chicago linnapeana, kui valge politseinik lasi maha mustanahalise teismelise Laquan McDonaldi.

Emanueli transpordiministriks valimine sõltub ka muudest teguritest, sest Biden on võtnud eesmärgiks moodustada nii valitsus kui nõunike meeskond võimalikult erineva taustaga inimestest, ütlevad protsessi lähedalt jälgivad allikad.

Bideni üleminekumeeskond ei ole soovinud Emanueli teemat kommenteeria.

Emanueli liitlased Illinois' kongressidelegatsioonist leiavad, et oma kogemuse poolest oleks ta õige mees transpordiministeeriumi juhtima. Teda toetab ka osa Chicago mustanahalistest valitud ametnikest.

"See on mees, kes jagab valitsemist kõigil tasanditel," ütles Chicago linnanõunik Michelle Harris. "Ta on täiuslik kandidaat sellele ametikohale. Ta suudab esimesest päevast tööd alustada. Ta ei rooma ega jaluta. Ta jookseb."

Emanuel teatas 2018. aasta septembris, et ei kandideeri kolmandaks ametiajaks Chicago linnapeaks, sest soovib taanduda valitud ametiisiku heitlikust ja kurnavast elust. Otsuse taga võib näha ka tema populaarsuse langust mustanahaliste linlaste hulgas pärast McDonaldi tulistamist.