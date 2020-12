Biden valis terviseministri kandidaadiks Xavier Becerra

62-aastane Becerra on endine ladinaameeriklasest kongresmen, vahendas Reuters.

Ta asub ministriks ajal, mil USA terviseametnikud püüavad koroonaviiruse leviku uut lainet ohjeldada. Samuti valmistub riik massiliseks ameeriklaste vaktsineerimiseks. USA-s on viimasel ajal uued ööpäevased rekordid nakatumistes ja ka koroonahaigete surmades.

Becerra oli kongressis ajal, mil see kiitis heaks president Barack Obama ühe saavutuse, Obamacare'ina tuntud tervishoiuprogrammi. Praegu juhib ta Californias 20 osariigi koalitsiooni, mis kaitseb Obamacare'i vabariiklaste rünnakute eest, muu hulgas tänavu novembris ülemkohtus olnud juhtumis.

"Biden täidab oma lubadust moodustada mitmekesine kabinet," kommenteeris nii Becerra kui ka Bideni liitlane, Long Beachi linnapea Robert Garcia. Tema sõnul on Becerra tervishoiu valdkonnas tugev ning aus ja tark.

Aastatel 1993 kuni 2017 oli Becerra esindajatekoja liige enne, kui naasis oma koduosariiki Californiasse, kus sai peaprokuröriks. Sellel ametikohal oli enne teda praegune valitud asepresident Kamala Harris.

Biden valis USA haiguste kontrolli ja ennetamise keskust juhtima Rochelle Walensky. Trumpi koroonaviirusega tegeleva meeskonna liikme ning riikliku allergia ja nakkushaiguste instituudi direktori Anthony Fauci nimetas Biden enda meditsiininõunikuks.

Biden valis nn koroonaviiruse tsaariks oma juhtimisoskuste poolest hinnatud majandusnõuniku Jeff Zientsi, kes hakkab pidama järelevalvet koroonaviirusega võitlemise üle.

Biden, kes valmistub ametisse astumiseks 20. jaanuaril, on juba teatanud oma valikuid ministrikohtadele. Ta on liikunud edasi oma meeskonna moodustamisega ja üleminekuga Valgesse Majja vaatamata sellele, et president Donald Trump pole valimistulemusi tunnistanud ning teeb jõupingutusi tulemuste ümberlükkamiseks. Hulga Trumpi kaebusi on kohtud tagasi lükanud.