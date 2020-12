NTV saatesarja juhib Tigran Keosajan, kelle abikaasa Margarita Simonyan on toimetuse juht Kremli propagandakanalis RT, teatas The Times.

Kui Obamat mänginud näitleja hakkas hõikama "mustad elud loevad" (Black lives matter), siis Keosajan segas vahele ja ütles, et Venemaal pole rassismi.

"Sind võidakse segi ajada mustlasega, see on ainukene mis võib juhtuda," ütles Keosajan.

Saatejuht küsis näitlejalt veel, mida ta arvab endise presidendi värskelt ilmunud raamatust. Vastuseks kõlas, et tegemist on silmapaistva saavutusega, kuna ükski sugulane enne teda ei osanud kirjutada.

Margarita Simonjan ütles asja kommenteerides, et sketš on aktsepteeritav, kuna tema abikaasa Keosayan on pärit Venemaa etnilisest Armeenia kogukonnast.

"Tigran on ise pärit etnilisest vähemusest ja teeb sageli nalja oma suure nina ja nahavärvi kohta," ütles Simonjan.

Simonjan lisas, et lääne kodanikud ei saa aru etniliste vähemuste erinevustest teistes riikides ja solvudes üritavad kompenseerida oma süüd orjakaubanduses.

Satiirisarja näitas telekanal NTV, mille omanikuks on Venemaa riiklik gaasifirma Gazprom.

Gazprom on samuti UEFA jalgpalli meistrite liiga suursponsor ja Keosajani rassistlik škets on tekitanud jalgpalliorganisatsiooni ametnikes piinlikust.

"Gazprom peaks tegema avalduse ja saate hukka mõistma ning kindlustama, et midagi sellist enam ei juhtuks," ütles UEFA ametnik Pavel Klymenko.

Gazprom on seni saate kohta kommentaaridest keeldunud.