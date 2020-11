Kirikuid pole vähemalt praegu plaanis jõulude ajaks sulgeda

Praegu kehtib ka kirikutes 2+2 reegel koos käte desinfitseerimise ja maski kandmisega.

Rahvastikuminister Riina Solman ütles, et kirikutes uus piiranguid kehtestada praegu plaanis pole, kuid kahenädalane vaatlusperiood annab infot, kas uute piirangute järgi on siiski vajadus. "Hetkel neid kavas ei ole. Aga mõte on küll, et jumalateenistused saaksid toimuda. Aga siis pigem jõulupühade ajal suuri kogunemisi pigem mitte, vaid päev otsa kirikuid lahti hoida ja anda inimestele võimalust individuaalselt osaleda," rääkis Solman.

Juhul kui jõulude ajaks peaks valitsus piiranguid karmistama, on arutatud võimalust teha suuremates kirikutes päevas rohkem jumalateenistusi ja kirikulised eelregistreerida. Kui kevadel sulgesid kirikud koroona pärast uksed, siis jõulupühadeks tahetakse kirikute uksed lahti hoida.

"Meie lootus on hoida kirikud avatud, kui võimalik, siis pidada jumalateenistusi rohkem kui tavapäraselt. Kui peaks tulema ikkagi keeld – avalike kogunemiste keeld –, siis hoiame kirikud lahti selleks, et inimene kasvõi jõululaupäeval või jõulupühapäeval võiks suvalisel ajal kirikusse astudes siiski kuulda näiteks jõulumuusikat või jõuluevangeeliumit. aga jumalateenistust sellisel juhul ei toimuks. Aga see on praegu idee või mõte", ütles EELK peapiiskop Urmas Viilma.