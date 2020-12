Narva haiglas on koroonahaigete raviks piisavalt voodikohti, kuid suur puudus on arstidest ja õdedest. Nakkuskoldes haigeid ravivad arstid töötavad juba praegu võimete piiril.

Kui terviseameti andmeil on Ida-Virumaal kolmapäeva seisuga üle 1000 nakatunu, siis enam kui pooled neist elavad maakonna suurimas linnas Narvas, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Linnavalitsus on nakkuse leviku piiramiseks sulgenud kultuuri- ja spordiasutused ning pikendanud huvikoolide distantsõpet 13. detsembrini.

Keeruline on olukord Narva haiglas, mille nakkuskoldes on 52 inimest, nende seas 36 meditsiinitöötajat.

"Praeguse hetke seisuga me tuleme toime, kui ei teki nüüd mingisugust ootamatut statsionaarihaigete juurdekasvu. Me panime kinni kogu plaanilise ravi statsionaaris, sest muidu ei olnud võimalik COVID-i osakondi personaliga katta. COVID-i osakonnad nõuavad topeltpersonali," selgitas Narva haigla ülemarst Pille Letjuka.

Narva haiglas on koroonahaigetele tehtud 40 voodikohta. Lisaks võiks avada veel sama palju, kuid selleks napib personali.

"Kaks topelt õeposti, mis on kokku lugedes 18 õde, on kohe vajalik. Kui keegi, üks arst veel praegu peaks mingil põhjusel välja langema rivist, on meil probleemid. Praegu me enam-vähem katame ära. Kõigil nendel arstidel, kes töötavad praegu COVID-i osakonnas, ületab koormus ülemist piiri," tõdes Letjuka.

Narva haiglale personali leidmiseks algatas hädaolukorra staap tervishoiutöötajate värbamise aktsiooni.