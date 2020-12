Oluliselt muudab see piirkonna liiklusskeemi, sest kesklinnas peaks liikuma praegusest vähem autosid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Suuremahulise võistluse eeldus on, et valmib kolmas sild. Siis suunatakse suur osa liiklusest uuele sillale.

Kesklinna sillalt peaks saama pöörata kohe ka vasakule, jättes tegemata praegu kohustusliku auringi Endla teatri eest.

Linnavalitsus ootab uuele skeemile ka vastuseisu, aga eesmärk on piirkonnast autosid tõrjuda ja sinna jalakäijaid meelitada, ütles Pärnu linnaarhitekt Henri Eessalu.

"Kolmanda silla valmimine ongi eelduseks, et me siin üldse saaksime võistlust pidama hakata. Kolmas sild vähendab siin oluliselt liikluskoormust ja see loobki võimaluse selle ruumiga siin midagi põnevamat ette võtta," rääkis Eessalu.

"Eesmärk ongi parandada just kergliiklejate olukorda, et oleks põhjust tulla siia inimestel. Praegu on linnaruum kergliiklejate jaoks suhteliselt väljasurnud paik ikkagi. Kesklinna sillal on eesmärk pigem jalakäijate ja jalgratturite olukorda parandada. Täna, nagu me kõik teame, on seal väga kitsas ja tekib palju konfklikte, kuna jalgratturid ja jalakäijad ei mahu ära sinna. Seal pigem on suund ühistranspordile ja jalakäijatele," lisas ta.