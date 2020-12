Riigikontroll märgib Kredexi koroonakriisi leevendamise meetmete ülevaates, et Kredex on jaganud kriisilaene ja käendusi ähmaste kriteeriumite ja eesmärkidega. Kredexile on lisaeelarvest kriisiga tegelemiseks eraldatud ligi miljard, edasiste laenude-käenduste jagamine vajab selgemaid reegleid.

Riigikontrolli teatel on tarvis konkreetsemalt kindlaks määrata, millist kasu ootab riik kevadel loodud käendus- ja laenumeetmetest. Riiklikult oluliste projektide laenumeetme puhul on vaja edaspidi paremini selgitada, milliste tunnuste alusel saab pidada projekti riiklikult oluliseks ja kellele on põhjendatud riikliku suurlaenu andmine.

"Ebaselged eesmärgid ja suur raha ei tohiks kunagi kokku saada," ütles riigikontrolör Janar Holm. "Kui Riigikontroll soovis Kredexilt teada saada, kuidas toimub riiklikult olulise laenumeetme eesmärgistamine ja eesmärkide saavutamise jälgimine, soovitas Kredex seda küsida pigem Vabariigi Valitsuselt. Selle põhjuseks võib olla see, et nad ise rahastamisotsuste ettevalmistajana ei tea seda täpselt."

Ettevõtete huvi või vajadus KredExi toe järele on seni osutunud arvatust kordades väiksemaks. Poole aastaga on kasu saanud 5 protsenti kevadel prognoositud ettevõtetest ehk laenu- või käenduslepinguni on jõudnud ligikaudu 300 ettevõtet prognoositud enam kui 6000 asemel.

Riiklikult oluliste projektide rahastamine tuleks ümber vaadata

Ülevaate koostamise käigus analüüsis Riigikontroll Kredexi riiklikult oluliste projektide laenumeedet, ehk laene, mis ületavad 10 miljonit eurot. Selgus, et laenumeetme tingimused ja riikliku olulisuse hindamise kriteeriumid on üldised ning seetõttu on ka taotluste menetlemine olnud paljuski läbipaistmatu.

Jääb selgusetuks, kuidas pidanuks ettevõtja saama ministri heakskiidu oma laenutaotlusele juba enne, kui esitas taotluse KredExile, nagu nõuti meetme tingimuste järgi, mis kehtisid kuni juuni keskpaigani.

Valitsus andis Tallinki laenule heakskiidu üks päev pärast tingimuste kehtima hakkamist ehk enne meetme sisulist avanemist, märkis riigikontroll.

Ehkki KredExi erakorraline laenumeede eeldab riiklikult oluliste laenutaotluste sotsiaal-majandusliku mõju hindamist, ei suutnud KredEx ülevaate tegemise käigus sisuliselt selgitada, kuidas seda mõju hinnatakse ja mismoodi kujundatakse valitsusele ettepanek, milline taotlus on riiklikult oluline ja milline mitte.

Vabariigi Valitsusele laenuotsuste tegemiseks esitatud materjalidest selgub, et näiteks 100 miljoni eurose Tallinki laenu puhul oleks Kredex vajanud nende endi sõnul kaalutletud ettepaneku tegemiseks rohkem aega.

39,4 miljoni eurose Porto Franco otsuse puhul hoiatas Kredex valitsust, et laenu andmisega võib kaasneda nii Kredexi kui ka valitsuse maine kahjustamise risk, sest avalikkuse silmis on projekti riiklik olulisus küsitav.

Riigikontroll järeldas ülevaates, et ettevõtjaid on meetme tingimuste muutmisest teavitatud puudulikult. Seetõttu pole kindel, kas praegune protsess tagab sihtrühma kuuluvate ettevõtete võrdse kohtlemise ning riigi raha parimal viisil kasutamise.

Riigikontroll märkis, et kui riiklikult oluliste projektide laenumeetmega otsustatakse jätkata, tuleks panna paika konkreetsed kriteeriumid, mille alusel liigitavad Kredex ja valitsus projekti riiklikult oluliseks või mitteoluliseks.