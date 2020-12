Ida-Virumaal asub tööle kiirabi lisabrigaad

Karell kiirabi teenindab väljakutseid eeskätt Jõhvi ja Kohtla-Järve piirkonnas ning vajadusel abistab Sillamäel. Lisabrigaadi abil soovitakse säilitada hädaabiteenuse kvaliteeti seoses koroonahaigete väljakutsete arvu tõusuga.

Häirekeskuse Ida regiooni juhi Janek Murakase sõnul on sel nädalal COVID-19 patsientide väljakutsete arv võrreldes eelmise nädalaga kasvanud pea kolm korda.

"Ühtlasi on väljakutsete põhjal täheldatav asjaolu, et koroonaviirus on taas vaikselt hooldekodudesse jõudmas. See tähendab, et juba lähiajal võib koroonaviiruse väljakutsete osakaal kasvada veelgi," ütles Murakas.

Karell Kiirabi Ida piirkonna teenusejuht Ivetta Sakkart-Linnard ütles, et koroonaviiruse patisentide väljakutsete hoogustumise valguses otsustati päevasesse vahetusse välja panna üks lisakiirabibrigaad.

"Uute võimalike kollete tõttu otsustasime ennetavalt täiendada kiirabi ridasid veel ühe kiirabibrigaadiga, et säilitada hädaabiteenuse kättesaadavus ning ühtlustada kiirabitöötajate koormust," lisas ta.

Alates reedest töötab Ida-Virumaal 15 kiirabibrigaadi: kuus Jõhvi ja Kohtla-Järve piirkonnas, seitse Narva ja Sillamäe piirkonnas ning Kiviõlis ja Iisakus kummaski üks brigaad.