Muusikus selgitas, et viiruse laialdane levik sai alguse ühest spordikoolist, kus lisaks lastele käisid trenni tegemas ka täiskasvanud.

Ta tõi välja, et kui üks inimene perekonnas nakatub, siis on suur tõenäosus, et kas teised liikmed nakatuvad.

"Puudub selline võimalus isoleerida osa perekonnaliikmetest varem, et nad ei oleks nakkusohtlikud oma asutustes," ütles Muusikus.

Ida-Virumaa on tööstuspiirkond, kus on Muusikuse sõnul paljudes tootmisasutuste võimatu kaugtööd teha ja ka seetõttu on viirusel kerge inimeste vahel levida.

"Lähikontaktsena kahjuks see kaasneb, et inimene peab kodus olema, sellest loomulikult on kahju," sõnas Muusikus, kuid lisas, et füüsiliste kontaktide vähendamine aitabki just nakkuse levikut piirata.

Ta sõnas, et kindlasti tuleks vältida rahvarohkeid kohtasid, kasutada isikukaitsevahendeid ning võimalusel teha kaugtööd. Lisaks arvas Muusikus, et tuleks piirata ka huvitegevust.

"Midagi ei ole teha, kui me tahame nakkuse levikut piirata, siis millestki peab loobuma," ütles ta.

Reedese seisuga on Ida-Viru viimase kahe nädala nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta kerkinud juba 878,2-le.